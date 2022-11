La familia de Denisa Dragan, asesinada en 2018 en Alcorcón (Madrid), ha recurrido la sentencia que condenaba a su asesina Rocío la Golosina y absolvía al novio de la homicida, Mario Tabanera. El recurso pide que se aumente la condena a Rocío de 18 a 22 años de cárcel, además de solicitar 25 años de prisión para Mario como cooperador en el crimen.

En recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, la familia de Denisa hace hincapié en las supuestas contradicciones en las que incurrió el jurado popular para absolver a Mario en su veredicto. Sostienen que Rocío mató a Denisa por celos con la ayuda del ex novio de la víctima y pareja entonces de la asesina.

Así, la familia denuncia que el jurado da por probado que Rocío, la pareja de Mario entonces, no sabía dónde vivía Denisa, ni podía llegar por sus propios medios hasta la casa de la víctima. Según el jurado, fue Mario quien la llevó en su coche y le señaló el portal, siendo consciente de que Rocío se bajaba del coche con una navaja en pleno ataque de celos. El jurado dio por probado que Mario no le entregó el arma a la asesina y fue Rocío quien la cogió de la guantera del coche de Mario. A pesar de todos los indicios en su contra, el jurado no consideró a Mario culpable.

Igualmente, el jurado dio por cierta la confesión de Rocío para condenarla, pero absolvió a Mario a pesar de que en esa misma confesión Rocío le acusaba de haberle facilitado el arma. Ante estas dos contradicciones, la familia de Denisa pide que se anule la sentencia de absolución respecto a Mario y se le condene como cooperador en el asesinato a 25 años de cárcel. Respecto a Denisa, la familia, a través de su abogado Marcos García, pide que se aumente su condena de 18 años a 22 años de cárcel.

Según la acusación, no procede que se rebaje la pena de cárcel a 18 años por el trastorno psiquiátrico que tenía diagnosticado la asesina, ni por su adicción a las drogas. La familia se apoya en la declaración de los peritos que aclararon que el trastorno de la asesina no le impidió discernir lo que hizo el día del asesinato. Igualmente, recuerdan en su escrito a la Audiencia Provincial que durante el juicio no quedó acreditado por ningún informe que Rocío tuviera una adicción a las drogas que influyera en su conducta.