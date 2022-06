Se usa con frecuencia pero no se pone en practica. Rezar, rezamos pero no todos al mazo le damos. Esto viene hoy día a cuento porque todo el mundo habla de lo mal que está todo y de que así no se puede seguir. «Dios quiera que se arreglen las cosas en España de una vez». ¿Veis? Rezamos. Pero para que las cosas se arreglen en España, alma mía, hay que cambiar el chip y votar bien. O sea no votar nunca más al Partido Socialista Obrero Español. Nunca más. Así le damos al mazo. Así, así.

No he dicho ninguna tontería; es una obviedad. Hace ya mucho tiempo que el PSOE no es el PSOE. El partido de Felipe González a pesar de todas las cosas que hizo mal, a pesar de la corrupción tan bárbara que hubo, a pesar de todo lo malo que tuvo, fue un partido que tardó un tiempecito considerable en cargarse España y su economía. Es más, hubo un tiempo, que no me duelen prendas reconocer, que España brilló en el firmamento político porque Felipe era mucho Felipe y sabía estar y sentía a su país. Estaba muy bien considerado aquí y fuera por su personalidad. Hoy día está hecho un Churchill.

Los dos últimos petimetres que han llegado a la Moncloa han tardado un plis plas en destrozar todo, todo y todo. Han sido narcisistas y manipulables por la extrema izquierda. Han sido un desastre los dos pero Pedrito gana por KO a ZP. Pedrito es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. (Catecismo de Ripalda cuando define el infierno.)

Cuando un estudiante está de exámenes te dirá «porfa, porfa, reza por mis notas» y se le suele decir que sí pero que estudie…»A Dios rogando y con el mazo dando». Ya está claro en que consiste este refrán, ¿no? Pues ¡Hale! A ponerlo en práctica. Yo alucino cuando veo gente genéticamente de derechas y que no saben que lo son. No, no se creen con derecho a votar un partido de derechas. Creen que tienen que votar izquierdas porque es el partido de los pobres. Pero, criatura, si vas a ser más pobre. Si te van a dejar a tu hijo en paro, si vais a acabar en casa de los abuelos conviviendo con tu cuñada porque os han quitado hasta las monedillas de cobre. No hay nada que dé más de sí que la pensión de un abuelo. Os han machacado a impuestos y tu jefe habrá bajado la persiana o si eres autónomo la habrás bajado tú.

Y si eres de izquierdas de verdad ¿dónde estarás tú y cómo estarás tú de arruinado cuando los ricos estén ya sin posibles? Claro que está gente se aferran a que con la izquierda no dejará de haber pobres pero tampoco habrá ricos. Ole, ole. Y es que además es mentira porque los más ricos ahora y luego serán los jerifaltes de izquierdas. No hay fortunas más grandes que las de los mandamases rojos,

Pero les da igual. La demagogia convence a un 90% de sus votantes. El otro 10 % sabe que están siendo manipulados pero ¡Qué trabajito les cuesta dar el paso a votar distinto! ¿Qué puede decir la gente?… «¿Os habéis enterado? ¡El hijo de Baldomero ha votado a los fachas! ¡Con lo que era su padre en el Sindicato! Vivir para ver». En los pueblos se sabe todo.

Conchita González.