Una celebración familiar sin imagen pública

A pesar de que hace más de un mes que se anunció por parte del Palacio de la Zarzuela la fecha del solemne acto de Jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, el gabinete de Comunicación de la Jefatura del Estado ha informado de los detalles del acto con cierta lentitud y sin prisas. Los medios de comunicación han tenido que aguardar hasta última hora de la tarde del viernes para conocer de forma oficial algunos de los detalles de la ceremonia tan importantes como qué miembros de la Familia del Rey o de la Reina iban a estar presentes en el Congreso de los Diputados o en el Palacio Real. Ambos son los escenarios de los dos actos centrales de la jornada en la que la princesa Leonor va a dar un paso adelante en su papel de sucesora al trono de su padre, el Rey Felipe VI.

Donde sí ha seguido la incógnita ha sido en los detalles de la fiesta familiar anunciada por el Palacio de la Zarzuela para celebrar el décimo octavo cumpleaños de la Princesa, ya que los responsables de facilitar la información a los periodistas mantienen que la celebración va a tener carácter privado y no quieren que tenga cobertura gráfica ni informativa. Lo único que sabemos es que el alcance de la celebración no va a ser muy amplia y que se va a limitar a los familiares más cercanos de don Felipe y doña Letizia. Desde el principio sí que se supo que a esa fiesta iba a asistir el Rey Don Juan Carlos, que se iba a desplazar desde Abu Dabi para compartir ese día tan especial con su nieta. También se sabe que, al anterior monarca, desterrado desde 2021 en uno de los emiratos del Golfo Pérsico, no le había gustado que no se contara con él ni con la Reina Sofía para estar presentes en la Jura de la Constitución por parte de la princesa, ni tampoco en el Palacio Real, donde doña Leonor recibirá de manos de su padre, el Rey Felipe, el Collar de Carlos III, la segunda condecoración en importancia que se concede en el Reino de España.

A eso se añade que, si se dice que la jura de la Princesa será similar a la que hizo su padre al alcanzar la mayoría de edad, en esa sí estuvo presente su abuelo, el conde de Barcelona, lo que justificaría que los reyes anteriores deberían presenciar el acto del Congreso. Y para rematar el desacuerdo de Don Juan Carlos está su deseo de pernoctar en la que él sigue considerando su casa, o sea, el Palacio de la Zarzuela. Como esa condición no ha sido aceptada, el anterior monarca ha anunciado a su círculo de amigos que no piensa pernoctar en Madrid, sino que abandonará Madrid después de hacer su aparición en el Palacio del Pardo y regresará a Abu Dabi el mismo día de su llegada.

Está claro que la situación no resuelta de las condiciones para las visitas del Rey Juan Carlos a su país sigue siendo un problema que no parece que vaya a ser solucionado a corto plazo.