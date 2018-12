Abascal: “Torra debe ser detenido ya por conspiración contra España y la Constitución”

Santiago Abascal propone la disolución de los Mossos d'Esquadra El líder de VOX dice que la ley no debe tolerar a los partidos que quieren romper España y la Constitución

Santiago Abascal (Bilbao, 1976) ha sido el gran triunfador de las elecciones en Andalucía. Destrozando las previsiones más optimistas de todas las encuestas, ha logrado 12 escaños en el Parlamento andaluz. El presidente VOX explica a OKDIARIO las medidas que tomará contra el separatismo y los partidos que quieren romper la unidad nacional.

P: ¿Qué habría que hacer en Cataluña?

R: Aplicar la Ley con contundencia. Habría que detener a Torra y llevarle a juicio acusado de conspiración y rebelión. También suspender la autonomía de Cataluña de manera indefinida. Y disolver los Mossos d’Esquadra e integrar a los agentes leales al Cuerpo Nacional de la Policía Nacional. La Constitución debe volver a existir en Cataluña. Y eso pasa por garantizar que haya un juicio justo, independiente y sin injerencias políticas. Hay que espantar el fantasma del indulto contra los golpistas.

P: ¿Está presionando el Gobierno para alterar el proceso judicial?

R: No tengo ninguna duda. Soy consciente de las presiones que este Gobierno y el anterior han hecho a la Fiscalía. Sin embargo, hasta ahora las instituciones han funcionado. Hay jueces valientes, fiscales como Maza… El Gobierno no supo reaccionar al golpe, pero el Estado ha sido capaz de mantener la unidad.

P: ¿Debe haber algún tipo de programa en el que se celebre el sentimiento patriótico?

R: Es una batalla cultural ineludible. Nosotros lo hacemos: utilizamos la bandera nacional en nuestros actos y cerramos con el himno nacional. Usamos unos símbolos que son de todos. Como ocurre en Francia, donde todos los partidos, de izquierda a derecha, utilizan su bandera y su himno.A mí eso me da envidia.

P: Francia se plantea recuperar la mili…

R: Ese es un planteamiento que va a volver. Los desafíos que afronta Europa, con un tipo de inmigración ilegal islámica, son muy serios. Eso va a llevar a Francia a que en 2049, con la actual evolución demográfica, haya un 50% de población musulmana. Se están consolidando muchos guetos. Se avecina una situación de enfrentamiento civil.

P: ¿Hay que aplicar la Ley de Partidos contra los que actúan en contra de la Constitución?

R: Ya hay unos partidos que han hecho planteamientos contrarios y los han ejercido. Esos partidos se han convertido en organizaciones criminales. ERC, PDeCAT y la CUP deben de ser disueltos e ilegalizados. Creo que hay que ir a una nueva ley de partidos que no tolere a los que quieran romper la unidad de España. Esta unidad no es reformable. Ni en Cataluña ni en el conjunto de España. La unidad nacional no se somete a votación. En Alemania y en Portugal estos partidos son ilegalizados.

P: ¿En normal que en España haya personas, como José Manuel Soria, que tengan que abandonar la política ,y formaciones como EH Bildu, que tengan como dirigente a un condenado por ser parte de ETA como Otegui?

R: Aquí estamos de nuevo con la doble vara de medir. En este caso de la izquierda separatista. A mí me preocupa cómo en España se ha acabado con la presunción de inocencia con los juicios paralelos. Me parece tremendo porque se destruye la vida de personas, su honra, su honor. Y luego muchas resultan absueltas. Esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Nosotros hemos dicho que las personas condenadas tienen que ser apartadas de la vida pública, pero no entendemos que una imputación pueda retirarte de la política.