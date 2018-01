Pelea en el bando golpista: la CUP y los CDR desbordan a la ANC y ordenan acampar junto al Parlament. El asalto a las inmediaciones del Parlament ha provocado la división entre los más separatistas. La ANC, los cachorros de la CUP y los golpistas CDR han comenzado una lucha en la que los dos últimos recriminan a los primeros que hayan desconvocado la concentración para protestar por el retraso del pleno de investidura del fugado Carles Puigdemont. Arran y los CDR camparán y continuarán la protesta.

La asociación independentista ANC informaba esta mañana de que la convocatoria de apoyo a la investidura del ex presidente se mantenía en pie. Ante la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de hoy los sectores más radicales han decidido plantar cara y continuar con las manifestaciones programadas.

Sin embargo, las circunstancias de la ANC, con Jordi Sànchez en prisión preventiva y una investigación de sus cuentas, les ha hecho dar marcha atrás después de que cientos de separatistas hayan roto el cordón policial de los Mossos D’Esquadra y se hayan colado en el parque de la Ciudadela, lugar donde se encuentra el parlamento catalán.

Al ver lo ocurrido, la ANC ha desconvocado la concentración mediante un mensaje en sus redes sociales.

♦️ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ♦️

El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n’anem cap a casa.

