Los taxistas preocupados por el resultado electoral: “Los turistas seguirán sin venir y es un desastre”

El sector del Taxi es uno de los más afectados con el independentismo. La desconfianza y el miedo de aquellos que escogen su destino vacacional ha hecho descender el turismo de manera abismal. Tras los resultados electorales, que dan la mayoría al bloque independentista, OKDIARIO habla con ellos para conocer su opinión. “Todo esto nos está viniendo fatal, la gente no viene y es un desastre”, cuentan.

“De septiembre a aquí va muy mal. El turismo ha bajado un 30 ó un 40%”, aseguran. Una de las semanas catastróficas para los conductores ha sido la del puente de diciembre: “En esa semana lo normal es que la gente de Barcelona se vaya y venga gente de fuera. Este ha sido el peor año de los últimos cinco años”, asegura uno de ellos. Además, dice no tratarse de una apreciación personal sino que “lo dicen todos los compañeros”.

Aseguran que, pese a que se intente convencer a la población catalana de lo contrario “ha bajado el pequeño comercio, el turismo y todo”. “Si el que tiene que mover la economía, que es la empresa, no tiene claro invertir no habrá puestos de trabajo”, se quejan.

“La gente que coge el taxi en el aeropuerto, viene con miedo”, se quejan. Los taxistas les explican que ahora mismo la situación en Cataluña es de normalidad, sin embargo, los turistas conservan una sensación de incertidumbre que en muchos casos les hace cambiar su destino.

“Ahora porque están las fiestas y hacemos algo, pero ya veremos en enero”, comentan preocupados. “Por la noche ahora mismo, a partir de las 11 no hay nadie. Está desierto”, asegura.

También ha perjudicado el ambiente de trabajo. Las discusiones políticas se intentan evitar para que no interfiera en la relación de los trabajadores: “Yo tengo un compañero con el que he dejado de hablar de política”, relata uno de los conductores del servicio público. “Cuando me dice que nuestro dinero se lo llevan, yo le digo que aquí en Barcelona tenemos tren, metro y tranvía, y en Extremadura no tienen tren”, añade.

Uno de los factores que más les tranquiliza es la actuación de la justicia en este caso: “De aquí a 20 años no van a volver a intentar la independencia”, asegura uno de ellos. “Saben que si lo hacen van a la cárcel”, comenta.