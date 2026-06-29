La guía más completa de la Gamescom 2026: cuándo es, entradas, cuánto dura y qué va a haber

La Gamescom 2026 ya calienta motores. La mayor feria de videojuegos del mundo volverá a convertir la ciudad alemana de Colonia en el epicentro de la industria gaming, reuniendo a los principales estudios, editoras, fabricantes de hardware, desarrolladores independientes, creadores de contenido y cientos de miles de aficionados llegados de todos los rincones del planeta.

Durante cinco días, los asistentes podrán probar en primicia algunos de los videojuegos más esperados de los próximos meses, asistir a presentaciones exclusivas, disfrutar de torneos de Esports, participar en actividades para la comunidad y conocer de primera mano las últimas novedades del sector.

Como ocurre cada año, la Gamescom servirá además como escaparate para importantes anuncios de compañías como PlayStation, Xbox, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts, Capcom, Bandai Namco, Sega o Blizzard, entre muchas otras, que aprovecharán el evento para mostrar nuevos títulos, expansiones y avances de sus próximos proyectos.

Cuándo es la Gamescom 2026: las fechas

La Gamescom 2026 se celebrará del 26 al 30 de agosto en el recinto ferial Koelnmesse de Colonia, Alemania. Sin embargo, la denominada Gamescom Week comenzará unos días antes con diferentes actividades dirigidas principalmente a profesionales de la industria. Entre ellas destacan la conferencia Gamescom Dev, enfocada a desarrolladores, y el tradicional Opening Night Live, el gran evento inaugural presentado por Geoff Keighley que suele concentrar la mayoría de anuncios mundiales y tráilers inéditos.

Como es habitual, las primeras jornadas estarán más orientadas a prensa especializada, creadores de contenido y profesionales del sector, mientras que el público general podrá acceder durante los días centrales del evento para probar videojuegos, asistir a exhibiciones y recorrer los diferentes pabellones.

Entradas para la Gamescom 2026⁠

Las entradas para la Gamescom 2026 ya están disponibles y únicamente pueden adquirirse de forma anticipada a través de la tienda oficial del evento. La organización ha confirmado que no habrá venta de entradas en las taquillas del recinto, por lo que recomienda comprarlas con antelación para evitar quedarse sin acceso, especialmente durante el fin de semana, cuando la demanda suele ser mucho mayor.

Existen diferentes modalidades de entrada según el tipo de visitante:

Entradas de día para el público general.

Abonos para varios días.

Entradas para familias.

Tickets para profesionales (Business).

Accesos específicos para la Gamescom Dev y el Gamescom Congress.

El precio varía en función del día elegido y del tipo de acceso, siendo los fines de semana los que suelen registrar una mayor afluencia de visitantes.

⁠Programa completo de la Gamescom 2026

Aunque la programación definitiva continúa ampliándose conforme se acerca el evento, la Gamescom 2026 volverá a ofrecer una agenda repleta de actividades tanto para jugadores como para profesionales de la industria.

Entre los principales eventos destacan: