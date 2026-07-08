Parece Islandia pero está en España: 11 municipios y 28 reservas naturales con 40 conos volcánicos, 10 cráteres y más de 20 coladas de lava

El noreste de la península ibérica cuenta con un relieve geológico que recuerda a los paisajes más salvajes del norte de Europa. En la provincia de Gerona, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha es un lugar de contrastes donde el negro del basalto se funde con el verde intenso de los hayedos.

Este territorio ofrece una experiencia inmersiva entre antiguos cráteres y valles esculpidos por el fuego.

El mayor exponente de relieve volcánico en la península ibérica: 11 municipios y 28 reservas naturales

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha abarca una extensión aproximada de 15.000 hectáreas, repartidas estratégicamente entre 11 municipios diferentes.

Este espacio constituye el mejor ejemplo de paisaje volcánico en toda la península ibérica. Su geografía no solo impresiona por su magnitud, sino por la densidad de sus formaciones: cuenta con una cuarentena de conos volcánicos, 10 cráteres y más de 20 coladas de lava que han definido la orografía de la comarca.

La denominación de la zona, «Garrocha», significa literalmente «tierra áspera», una referencia directa a la morfología rústica que dejaron atrás las erupciones. Hoy en día, este ecosistema se gestiona bajo criterios estrictos de sostenibilidad, estando adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Federación EUROPARC.

Un dato relevante para el visitante es que el 98% del territorio del parque pertenece a propietarios privados, lo que exige un respeto absoluto por los senderos señalizados y la tranquilidad del entorno rural.

¿Cuáles son los volcanes más emblemáticos de la Garrocha?

Dentro de este santuario geológico, se destacan varios puntos de interés que el portal Naturaki califica como imprescindibles para entender la historia de la región.

El volcán de Santa Margarita, ubicado en el municipio de Santa Pau, es quizás el más icónico debido a la pequeña iglesia románica que descansa justo en el centro de su cráter.

Este volcán entró en erupción hace unos 11.000 años y ofrece hoy una llanura circular de 2.000 metros de perímetro donde la naturaleza ha sustituido al magma.

Muy cerca se encuentra el volcán del Croscat, singular por su apariencia escalonada fruto de 25 años de explotación de gredas. Esta antigua actividad minera permite observar actualmente el interior del volcán, revelando las capas cromáticas de la tierra, que oscilan entre negros, rojos y morados.

La colada de lava de este volcán sirvió de base para el crecimiento del Hayedo de Jordá un bosque de hayas excepcional que prospera sobre un terreno llano con suaves colinas, creando un laberinto natural que ha inspirado a poetas como Joan Maragall.

Municipios y coladas de lava que definen un paisaje único en Gerona

La interacción entre la geología y el urbanismo alcanza su máximo nivel en localidades como Olot y Castellfollit de la Roca. En Olot, la capital comarcal, el volcán Montsacopa se integra totalmente en la trama urbana, permitiendo a los ciudadanos pasear por un cráter de 120 metros de diámetro con vistas de 360 ​​grados sobre la ciudad.

Por su parte, Castellfollit de la Roca se asienta sobre una impresionante pared basáltica de casi un kilómetro de longitud, formada por el enfriamiento de coladas de lava y la posterior erosión de los ríos Fluviá y Toronell.

Para garantizar la conservación de estas 28 reservas naturales, las autoridades locales y los centros de información recomiendan planificar la visita con antelación.

El acceso a determinados espacios, como el volcán Croscat, requiere en ocasiones el acompañamiento de guías acreditadas para proteger este ecosistema.