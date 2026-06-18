Por menos de lo que cuesta un café: el tren que atravesará Europa durante 807 millas ya tiene fecha de estreno

Este mes se pondrá en marcha uno de los servicios ferroviarios directos más largos de toda Europa. Conectará varias ciudades del continente de varios países como Alemania, República Checa y Polonia. Se inaugurará el 25 de junio a partir de 10 euros (8,65 libras) y operará una vez al día en ambas direcciones.

Uno de los extremos es la ciudad polaca de Przemyśl, que se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, y pasará por ciudades conocidas como Cracovia, Ostrava, Praga, Dresde, Leipzig y Erfurt, antes de llegar a Fráncfort, en Alemania, siendo un viaje de 18 horas y media en ambas direcciones.

“Con más de 1.300 kilómetros (807 millas), este es uno de los servicios de tren directo más largos de Europa”, dijo Peter Köhler, director ejecutivo de Leo Express. Añadió que con esta ruta se están «eliminando las barreras entre Europa Occidental y Oriental, conectando importantes centros europeos y facilitando el acceso a Ucrania».

Características del tren

El tren 232 saldrá de Przemyśl a las 13:31 y llega al aeropuerto de Frankfurt al día siguiente a las 7:53. El de regreso sale a las 8:27 como el tren 235 y llega a Przemyśl a las 2:23. Con esta nueva conexión, habrá salidas a primera hora desde Sajonia y Turingia con destino al aeropuerto de Fráncfort, mientras que en el otro sentido se podrán coger trenes hacia Ucrania. Además, estos trenes cuentan con wifi, tomas de corriente, refrigerios a bordo y aire acondicionado, así como diferentes clases de asientos.

Este servicio de Leo Express es el quinto más largo de Europa. La clasificación la lidera el de Malmö (Suecia) a Innsbruck (Austria), un trayecto de 1.720 km que implica entre 21 y 22 horas de viaje. Si contamos a Rusia, la clasificación la lideraría la conexión de Adler, sobre el mar Negro, a Vorkutá, que son unos 4.200 km que se recorren en 89 o 90 horas.