Cuidado si viajas a Islandia: las medidas por las te vas a quedar sin un euro antes de llegar

A la hora de viajar a Islandia debes tener mucho cuidado con las nuevas medidas fiscales que este país quiere aplicar, te quedarás sin un euro antes de llegar. El turismo es un elemento que supone tener dos caras de una misma moneda, amado por unos y odiado por otros.

Un país como Islandia ha decidido empezar a controlarlo, a través de una serie de impuestos que debes tener en cuenta antes que ir. Si estás pensando en moverte hacia este lugar, mucho cuidado con lo que te encontrarás.

Islandia se pone seria con el turismo

El turismo es un elemento que tiene dos consecuencias directas. Por un lado, puede hacer ganar beneficios a la persona que vive de él. Pero por el otro, puede generar unos problemas medioambientales importantes, especialmente si es masificado y concentrado en una estación del año.

Islandia se ha puesto de moda. Especialmente cuando estamos ante un elemento que se ha convertido en un reclamo para los amantes de la naturaleza. Siendo uno de los lugares del mundo que más elementos tiene para poder admirar unos paisajes que son fundamentales cuando nos desplazamos.

Hemos dejado a un lado la cultura para centrarnos en unas maravillas naturales y una experiencia que ponen en riesgo a todo un país. Islandia realmente puede estar ante un tipo de problema que se soluciona a través de un elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia, los impuestos.

El ejemplo del daño que puede hacer el turismo en un mismo lugar es el de Venecia, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes que recibe la llegada de millones de personas, muchas de ellas concentradas en la época de Carnavales o en los periodos vacacionales que son casi comunes en medio mundo.

Recientemente, para salvar a la propia ciudad de las masificaciones y los problemas que causa el turismo, se ha establecido una tasa turística de 5 euros. Un dinero que servirá para intentar proteger a la ciudad del turismo parece una contradicción, pero en cierta manera es la única forma posible de evitar determinados problemas que se generan.

Este país podría empezar a generar una nueva tasa para que de esta manera puedan conservar sus paisajes de la mejor forma posible, evitando algunos detalles que pueden acabar siendo claves.

Las medidas con las que te quedarás sin un euro antes de llegar a Islandia

Dependiendo de la época del año o del momento elegido para ir a Islandia en breve, puede acabar siendo una especie de nueva realidad que podría ser el que marque la diferencia. Unos euros de más en cada noche de habitación de determinadas zonas pueden ser las culpables de que viajar a este lugar sea más caro.

Hay varios tipos de viajes y de viajeros, con lo cual, Islandia consigue con estos impuestos un tipo de visitante, consciente de que se debe proteger el medio ambiente. De esta manera, pagando de más se asegura un visitante que seguramente sabrá mejor como evitar que el país se quede totalmente destruido o colapsado en determinados lugares por la llegada de extranjeros a esta isla. El espacio es limitado y si no se hace algo es casi imposible de conservar, el turismo masivo es el gran enemigo de determinados espacios naturales.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a generar una serie de elementos que son claves y que quizás acabe siendo una especie de contradicción que quizás debas tener en cuenta. En esencia, estamos ante un elemento que genera tanto las buenas vibraciones como las malas, teniendo en cuenta que puede aportarnos una buena cantidad de dinero, pero también acabando con los recursos naturales.

Esta medida se está debatiendo y entrará en vigor cuando el gobierno de este país lo decida. Pero en esencia es algo que se está haciendo en determinados países para poder empezar a generar algunos elementos que son claves y que quizás hasta la fecha no habrías podido imaginar.

Sin duda alguna es el momento de empezar a pensar en lo que hay por delante y todo lo que supone tenerlo cerca. La naturaleza es preciosa y un país como Islandia, con termas naturales, las auroras boreales o unos paisajes que parecen de ciencia ficción, es de lo más atractivo, pero eso sí, no todo vale.

Toca prepararse para afrontar que con el turismo debemos empezar a aprender a ser respetuosos. Viajar varias veces al año porque es barato, buscar un todo incluido para comer y beber hasta no poder más, mientras se destruyen las pocas playas o montañas naturales, no es un buen plan, sino todo lo contrario. Estos impuestos impiden que no todo el mundo viaje a Islandia.