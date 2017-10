Cuatro esculturas de Harry Potter aparecen por arte de magia en Madrid

La magia del universo Harry Potter inunda Madrid por medio de una serie de esculturas que se definen como la mejor promoción para Harry Potter: The Exhibition. Una exposición mundialmente conocida que aterriza en Madrid el próximo 18 de noviembre y que está generando una gran expectación entre los fans de la famosa saga de películas.

Las novelas de J.K Rowling no podían estar mejor representadas por el Sombrero Seleccionador de Hogwarts, el Ford Anglia de los Weasley, la Nimbus 2000 y Dobby, el elfo libre más famoso del mundo mágico. Hasta el próximo 10 de diciembre podrá disfrutarse de estas cuatro esculturas situadas en puntos clave de las calles de Madrid. Una auténtica delicia para los fanáticos del “niño que sobrevivió”.

Eculturas aptas para Muggles

Si todavía no has recibido la carta para matricularte en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería pero aún mantienes las esperanzas, lo mejor es que te des un paseo por las calles más concurridas de Madrid y disfrutes de la máxima representación del universo Harry Potter. Como ya hablamos hace unas semanas, la exposición del joven aprendiz de mago llegará a Madrid el próximo 18 de noviembre al IFEMA de Madrid, y no hay mejor motivo para ir calentando motores que echarte una foto de postureo con alguna de las cuatro esculturas que adornan las calles de la capital. Unas figuras perfectamente conseguidas que se encuentran “bajo sospecha” por el Ministerio de Magia, ya que hasta los mismísimos muggles pueden disfrutar de ellas.

La enorme pantalla de la Plaza de Callao ha dejado de atraer la atención de los turistas por una razón de peso. Y es que la mismísima Nimbus 2000 que apareció en las tres primeras películas de Harry Potter capta todas las miradas. Una réplica de 2,5 metros de la escoba original que se enmarca como uno de los objetos más famosos de las novelas de J.K Rowling. Pero antes de seguir en tu ruta por el mundo de Hogwarts es importante saber en que casa vas a pasar tus próximos siete años, y no hay otro objeto mágico en el mundo que pueda determinar tu destino. Sí, hablamos del Sombrero Seleccionador. Una escultura de 3 metros de altura que se encuentra localizada en la Plaza de Colón, justo en la esquina de Serrano con Goya. Recuerda, todas las casas son extraordinarias pero “si tanto te importa siempre puedes elegir. Hogwarts presta ayuda a quién la necesita”.

Quién no recuerda el famoso coche de los Weasley. Un automóvil con vida propia que tuvo que vérselas con el mismísimo Sauce Llorón y que en más de una ocasión ha salvado a Potter y sus amigos de una muerte segura. Pues bien, parece ser que este conocido Ford Anglia ha dejado de vagar por el Bosque Oscuro para situarse a escasos metros de la Puerta de Alcalá. La Plaza de la Independencia es el punto exacto en el que poder apreciar este destartalado vehículo que tan buenos ratos ha dado a la familia Weasley.

Dicen que lo mejor se deja para el final, y es que ahora nos disponemos ha hablar de uno de los personajes más queridos de la saga. Antiguo siervo de los Malfoy y uno de los mejores amigos de Harry Potter. Un individuo de ojos enormes al que le encantan los calcetines y cuyo poder y bondad alcanza todos los límites de la magia ¿Lo tienes? Claro que sí, estamos hablando de Dobby. Un elfo, que desde que Harry lo liberase, ha campado a sus anchas y ahora ha decidido aparecer en la Glorieta de Bilbao. Una espectacular escultura de 1,60 metros de altura que está generando la máxima expectación.

Como habéis podido ver con las localizaciones, no se necesita el mapa del merodeador para encontrar estas fantásticas figuras. Unas esculturas únicas en el mundo que han inundado Madrid de la magia más potente que existe: la ilusión.