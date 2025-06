PRIMICIA: Los hermanos de Carlo Costanzia, Pietro y Rocco, condenados a 12 y 8 años de cárcel

El tribunal de Turín ha hecho pública la sentencia a los hermanos y padre de Carlo Costanzia, este martes 3 de junio. La jueza Ombretta Vanini condena a Pietro Costanzia a 12 años y 6 meses de prisión; a Rocco Costanzia a 8 años y 10 meses; a Zahara (exnovia de Pietro) a 10 meses de cárcel y deja libre al padre de los hermanos, Carlo Costanzia di Costigliole.

Hace escasos minutos, la corte italiana ha hecho pública la esperada sentencia. Los condenados estaban citados a las 10:00 AM en el Palacio de Justicia de Turín para la lectura de sus penas Sin embargo, no ha sido hasta tres horas después cuando se han conocido las durísimas condenas. El motivo del retraso no era otro que las réplicas de los procesados y las conversaciones entre abogados. El acto se ha llevado a cabo a puerta cerrada, del mismo modo que las tres sesiones anteriores.

Pietro Costanzia en el interior de un vehículo. (Foto: Redes sociales)

La jueza encargada del caso, conocida en Italia por ser inapelable en sus penas, considera a los hermanos de Carlo Costanzia culpables del intento de asesinato de Oreste Borelli, un joven de 23 años, a quien Pietro golpeó con un machete en la pierna izquierda, causándole heridas tan profundas que obligaron a los médicos del CTO (Centro de Ortopedia y Traumatología) a amputarle la pierna por debajo de la rodilla. El agredido también ha sido considerado culpable de un delito de tráfico de drogas por el que se le impone una pena de 10 meses.

Mientras tanto, la justicia italiana procesa a Rocco con 8 años y 10 meses por ser cómplice necesario y encubridor de su hermano. Cabe destacar que ambas penas se han quedado muy cerca de la que solicitaban los fiscales encargados del caso, Mario Bendoni y Davide Pretti: 14 para Pietro y 9 para Rocco. También ha resultado condenada Zahara, la exnovia española de Pietro, quien estaba acusada de haber entregado 2.000 euros a la hija de otro recluso de la cárcel de La Vallette para que les entregara un teléfono móvil a Pietro y Rocco mientras estaban incomunicados. No obstante, al ser 10 meses de pena no irá a prisión ya que el código penal italiano sitúa en más de 4 la barrera para entrar, el doble que en España.

Por último, la magistrada impone a los condenados el pago de una multa de más de 200.000 euros. Se trata de un anticipo de la indemnización por daños y perjuicios, que deberá ser fijada próximamente por el tribunal civil. Es una suma que el condenado debe pagar inmediatamente a la víctima.

Carlo Costanzia y su padre. (Foto: Gtres)

La sentencia supone todo un varapalo para la familia, quien solo encuentra una noticia positiva: la absolución de Carlo Costanzia di Costigliole del delito de falsedad documental que se le atribuía. Supuestamente, creó un contrato de alquiler falso de un piso en Madrid para que Zahara aparentase ser la pareja de Pietro y pudiera visitarlo en prisión. La jueza no ha encontrado pruebas concluyentes y lo exime de pena, si bien la fiscalía había solicitado 6 meses para el padre de los Costanzia.

Asimismo, el resto de imputados en este mediático caso optaron por un acuerdo de culpabilidad: 3 años y 4 meses para Stefano Beccu y Fabio Raimondo (acusados ​​de complicidad en intento de asesinato) ; 1 año y 3 meses para Fulvio Muccilli, también amigo acusado de haber ayudado a los Costanzia (su novia, Sara Palin, ya había llegado a un acuerdo de culpabilidad durante la investigación, puesto a prueba por otra amiga, Giulia Coppola).

Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Recientemente, Carlo Costanzia hizo una encendida defensa de sus hermanos al publicar un grafiti de la ciudad de Turón que pedía la libertad de Rocco y Pietro con los mensajes «Rocco Free» y «Pietro Free». Asimismo, él subió otra storie que apuntaba lo mismo. Un deseo que se ha ido al traste con las durísimas penas impuestas por este grave suceso.