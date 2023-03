Todd Field señala que posiblemente ‘TÁR’ sea su última película

Después de recibir múltiples elogios durante el pasado año por TÁR, el director Todd Field acaba de desanimar a todos sus fans, asegurando que posiblemente esta haya sido su última película como director. La cinta protagonizada por Cate Blanchett, contaba la historia de una compositora que se enfrentaba al mayor reto de su carrera. Alabada por la crítica, obtuvo seis nominaciones a los Premios Oscar 2023 y sin embargo, se fue de vacío.

Charlando con la revista Cinema Scope, Field expresaba lo mucho que le costaba hacer un largometraje: “Hacer una película de cualquier tamaño es un verdadero desafío. No es para los débiles de corazón. Desearía estar hecho para cosas diferentes porque probablemente no haría más películas. Me cuesta mucho hacer una película; No sé si alguna vez haré otra”. Sorprendido con la declaración, el entrevistador quiso inferir en lo que era a todas luces un retiro final de la profesión. Por ello, le volvieron a insistir en el tema preguntándole si la decisión de alejarse de la cámara iba en serio, a lo que el cineasta contestó con un ecuánime “sí, creo que sí”, apoyándose en que era una elección de futuro bastante probable.

Al menos, los fans del director pueden estar tranquilos con su faceta de escritor/guionista, ya que esa parte de la profesión es algo que no pretende abandonar. “No es una cosa creativa para mí, es más algo físico. Pasé un año trabajando diariamente con el escritor Jonathan Franzen (…) fuetan emocionante como todo lo que he tenido en cuanto a la emoción de la libertad de expresión”, apuntaba el realizador, quien además puntualizaba su futuro explicando que la parte de escribir es algo que “no cambiará” en su día a día.

Parece que Todd Field va bastante en serio con los de apartarse de la silla de director, ya que estas declaraciones llegan después de que este abandonase recientemente la serie criminal para Hulu titulada Devil in the White City. Un intereante proyecto que iba a estar protagonizado por Keanu Reeves y en el que tanto Martin Scorsese como Leonardo DiCaprio ejercían como productores. La carrera de Field ha sido extremadamente dilatada en el tiempo, debutando en 2001 con En la habitación y filmando Juegos secretos en 2006. Desde entonces no había vuelto a sentarse detrás de las cámaras hasta el año pasado con TÁR. Un rechazo hacia una profesión por la que siempre ha sido correspondido por el sector profesional.