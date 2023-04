Tarantino en Barcelona: «La película que me traumatizó fue Bambi»

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino ha recalado este domingo en Barcelona dentro de su gira europea de presentación del libro Meditaciones de cine (Reservoir Books), un encuentro con seguidores en el que ha confesado que la película que, contra todo pronóstico, más le «traumatizó» en su infancia fue Bambi.

«No podía imaginar que fuera a pasar algo así, que fueran a disparar a la madre de Bambi. No lo esperaba, no lo vi venir, de ahí lo chocante. Yo había visto antes el póster y di por hecho que todo sería feliz entre los animalillos y no que se convertiría en esa realidad distópica en que Bambi se queda húerfano», ha reconocido el director de clásicos contemporáneos como Pulp Fiction o Jackie Brown.

Y eso que el cineasta de Knoxville, Tennessee, no se crió entre algodones y, tal como ha contado a la audiencia del Teatre Coliseum, su madre le dejó ver desde muy niño películas recomendadas solo para adultos.

«Sí, de niño vi muchas imágenes perturbadoras, supongo. Pero lo disfrutaba. No entendía muy bien qué pasaba en escenas como violaciones o torturas, pero lo entendía por contexto», ha explicado Tarantino, a quien el gran público asocia a menudo, precisamente, con la violencia, aunque desmesurada y desprovista de lírica.

En su primer libro de no ficción también revela que vio sus dos primeras películas porno en el cine con tan solo 14 años o que el novio de su madre, afroamericano, le llevaba a un cine donde era el único blanco y en el que vivió un agitado pase de la película Pólvora negra de Jim Brown.

«Fue posiblemente la experiencia más masculina de la que había formado parte jamás», recuerda en el libro en referencia al alboroto con el que se celebraban las escenas en el patio de butacas, una sensación que siempre ha querido «recrear» para los demás desde su cine.

A su única presentación en España de Meditaciones de cine, en la que no se ha permitido tomar fotos ni grabar vídeos, Tarantino ha llegado puntual, con camisa y calcetines blancos, deportivas y pantalones vaqueros. Su intervención, en la que ha ahondado sobre su amor y referencia constante al cine de los setenta, el llamado «Nuevo Hollywood», ha estado acompañada del visionado de escenas célebres de clásicos setenteros como American Graffiti o Harry el sucio.

En la charla no ha evitado referirse a su polémica sobre la crítica a las nuevas películas del universo Marvel y DC y ha señalado que le hubieran «gustado», de tener veinte años, ver sus cómics llevados a la gran pantalla, si bien ahora ya no le «interesan».

Tarantino ha explicado que si los años 70 del siglo pasado cambiaron el cine fue precisamente para tratar al espectador «como adulto», y no con producciones carísimas pero destinadas a la venta de palomitas a adolescentes. «Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y el espectador ya no quería ser tratado como un niño, ya sabía de qué iba la vida», ha señalado.

El público, formado por seguidores del estadounidense dispuestos a pagar los entre 82 y 94 euros de entrada, ha escuchado también la lectura de uno de los últimos capítulos del libro de la voz del propio Tarantino.

En la obra, en la que fantasea con cómo podría haber sido Taxi driver si Brian de Palma hubiera sido su director, y en la que también nombra títulos españoles como La residencia de Narciso Ibáñez Serrador o Átame de Pedro Almodóvar, Tarantino flirtea tanto con la autobiografía como con la crítica cinematográfica.

Precisamente, su próxima película, The movie critic (El crítico de cine), gira en torno a esa figura. «Hay mucha especulación sobre en quién está basado. Y sí, es un crítico real, pero no es conocido y… y ya no voy a contar más», ha apuntado Tarantino, quien, entre risas, ha añadido que no se tratará de una «historia de venganza».

El libro, que ha sido número uno del The New York Times, se detiene especialmente en las películas más descarnadas y de limitado presupuesto de los años de su educación sentimental, desde Defensa a Harry el sucio, pasando por Taxi Driver, La fuga de Alcatraz o El ex-preso de Corea, la cinta que ha nombrado más veces en Barcelona.

Cinema Speculation, en su título original, fue presentado en EEUU antes de su pequeño periplo europeo que, con anterioridad a Barcelona, pasó por Londres y llevará al director de Once Upon a Time in Hollywood también a Berlín la próxima semana.