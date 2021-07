Si eres uno de los grandes seguidores de la familia Roy y su serie Succession, seguro que te alegrará saber que en otoño regresará esta intensa serie con su tercera temporada a HBO España. Una galardonada serie creada por Jesse Armstrong, cuya segunda temporada obtuvo un total de 7 Emmys®, incluido el de mejor serie de drama.

Otra serie que ha sufrido un parón por la pandemia del coronavirus y que volverá para contarnos el desarrollo de la guerra civil de la familia Roy, con todos sus miembros tomando partido después de que Kendall traicionó a su padre. Succession es una brillante serie que nos habla del poder, la política y la familia contado desde el punto de vista de un envejecido magnate de los medios de comunicación y de sus cuatro hijos.

Una terrible segunda temporada

La segunda temporada terminó ya hace casi dos años (cuidado spoiler: no sigas si no has visto la segunda parte) y terminó con Kendall arrojando a su padre Logan debajo del autobús antes de que este tuviera la oportunidad de hacer lo mismo con él. En una rueda de prensa, Kendall sorprendió a todos contando las turbias acciones e intrigas de su padre. «La verdad es que mi padre es una presencia maligna, un matón y un mentiroso”, explicó. «Hoy tengo conmigo copias de registros que muestran sus firmas personales», concluyó el complicado hijo.

Logan Roy comenzará esta tercera temporada en una situación peligrosa en la que tendrá que luchar para mantener sus alianzas familiares, políticas y financieras. La tensión se incrementará cuando la irreconciliable batalla empresarial amenace con causar una auténtica guerra civil en la familia.

¿Qué ocurrirá en esta tercera temporada?

Por ahora, lo único que sabemos por el teaser que es el primer adelanto oficial de la tercera temporada, es que antes de que alguien tome las armas por Logan (Brian Cox) o Kendall (Jeremy Strong), los otros miembros de la familia Roy quieren saber exactamente qué pueden ganar.

En el centro de esa disputa estará Shiv (Sarah Snook), cuya lealtad parece depender de con quién puedA hacerle un mejor trato. En el teaser también se da a entender una amenaza de Tom al primo Greg que promete «Logan va a disparar un millón de arañas venenosas en tu pene».

En esta temporada el reparto contará con los actores Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Además, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter y James Cromwell retoman sus papeles en esta tercera temporada, que también incluye a Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody y Hope Davis.

Todavía tendremos que esperar al otoño para saber qué va a pasar en la tercera temporada de esta serie que es considerada como una de las mejores de HBO.