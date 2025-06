La serie de Netflix que te va a volar la cabeza: sólo tiene 7 episodios y es perfecta para ver en la piscina

Si hay una tipología de contenido que ha crecido exponencialmente con el auge de las plataformas de streaming, ese es el true crime. Casos reales, pistas repletas de suspense, asesinatos morbosos, misterios todavía sin resolver, sucesos mediáticos…el terreno documental encontró un filón adictivo para enganchar al público a través de la investigación otrora, pero también de tramas actuales que abarcan el tendencioso popular de las calles. Ahí está por ejemplo las piezas sobre Daniel Sancho o el trasvase a la ficción de casos reales como el reciente largometraje La viuda negra. Y es que es justamente en este periplo temático donde encontramos la recomendación de hoy. Porque Bodkin es la serie de Netflix perfecta que tienes que ver si te apasionan los thrillers que abogan por una perspectiva moderna del género.

No, Bodkin no es un caso real y sin embargo en su creación se han tenido en cuenta tanto la pasión por los crímenes reales de la audiencia, como la escucha activa y crecimiento de los podcast como formato divulgativo y/o de entretenimiento. Pues esta historia creada por Jez Scharf, sigue a un grupo de podcasters que comienzan una investigación de tres desapariciones en un pueblo remoto de Irlanda. Como es habitual en estos entramados, el caso termina convirtiéndose en algo mucho mayor e inesperado de lo que se imaginaban a priori y si a eso, le sumamos la faceta de que estos individuos no son unos expertos detectives, el resultado termina derivando en una parodia inteligente sobre nuestra obsesión Voyeaur y casi enfermiza por lo criminal. Estrenada a principios del mes de mayo, Bodkin continúa funcionando como un fenómeno viral aumentando sus visualizaciones semana tras semana. Pero, ¿por qué esta serie de Netflix se ha convertido en una opción perfecta para ver en la plataforma?

Scharf es en realidad un debutante en esto de la creación y elaboración de guiones para series. No obstante, en la dirección de los episodios este incipiente showrunner se ha rodeado a las mil maravillas de figuras de la realización con amplia experiencia en el campo de las series. Por un lado tenemos a Bronwen Hughes, responsable de plasmar en la pequeña pantalla algunos de los mejores capítulos de seriales de la impronta de Breaking Bad (2008), The Walking Dead (2010) o Better Call Saul (2015). Por otro, con menos experiencia que Hughes pero igualmente con cierta soltura detrás de las cámaras, en los créditos de esta serie de siete episodios están Johnny Allan (La hora del diablo), Paddy Breathnnach (Rosie) y el actor y director hermano de Joel Edgerton, Nash Edgerton (Gringo: Se busca vivo o muerto).

¿De qué trata ‘Bodkin’?

La sinopsis oficial de Bodkin es la siguiente: «La trama se centra en un grupo de podcasters (un podcaster estadounidense, una periodista irlandesa y una experta en medios digitales) que se juntan para investigar la desaparición de tres personas hace décadas en el pueblo de Bodkin, durante la celebración de una fiesta celta llamada Samhain».

A diferencia de la sobriedad casi siempre implícita dentro de estas narrativas, Bodkin funciona mediante un relato que mezcla con habilidad tanto el thriller como la comedia, explorando los mecanismos de storytelling de los true crime y los podcast, tan presentes en la cultura popular de nuestros días. Así y de forma completamente satírica, la serie aborda cómo desde la posición del narrador y como espectadores podemos llegar a distorsionar la gravedad de la realidad, romantizando dichos sucesos por la manera en la que los abordamos. Ese mismo contraste entre humor y desgracia se ve reflejado en la utópica y bucólica visión que existe del encanto de los entornos irlandeses, en contraposición a la oscuridad y misterio que desprende Bodkin.

La de Netflix perfecta que debes ver

En el elenco protagonista de esta serie encontramos una selección excelente de intérpretes que hacen ver con su trabajo, todas y cada una de las virtudes de esta serie de Netflix perfecta para una maratón en las inminentes vacaciones veraniegas que están a la vuelta de la esquina.

En el casting principal distinguimos a Siobhán Cullen, conocida por varias ficciones británicas de la talla de The Dry (2022) u Obituary (2023) y a Robyn Cara y Will Forte. Este último es un habitual de la comedia norteamericana a través de papeles como El último hombre en la Tierra (2015), pero también por dramas serios del nivel de Nebraska (2013). Tras ellos, Chris Walley (1917), David Wilmot (La sombra del diablo) y David Pearse (Almas en pena de Inisherin) completan, el reparto secundario.