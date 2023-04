La serie más adictiva de Netflix: tiene solo 10 episodios y no vas a poder dejar de verla

Entre los últimos estrenos de series destaca El asesino mediático (Copycat Killer) que se está convirtiendo en todo un éxito en la plataforma de streaming Netflix. Un escalofriante thriller que se estrenó el pasado 31 de marzo y es una de las series más vistas. Una serie que recuerda un poco a la terrible saga de películas de Saw y su macabro juego.

Una nueva serie taiwanesa de misterio y crímenes que se puede ver en Netflix y que ha sido dirigida por Henri Chang y Chang Jung-Chi y ha contado con el guion de Miyuki Miyabe. La serie está protagonizada por el actor Kang Ren Wu que interpreta el papel de un fiscal que persigue al primer asesino en serie de Taiwán en el Taipei de los años 90.

Un asesino manipulador

Una serie que cuenta con 10 episodios de entre 40 y 50 minutos y cuyo protagonista es un asesino que aprovecha el interés de los medios de comunicación de una serie de complejos asesinatos en serie para convertir sus crímenes en un macabro espectáculo. Según la sinopsis de Netflix todo comienza “cuando un escalofriante caso de asesinatos en serie se convierte en un furor mediático, un fiscal diligente debe hallar al escurridizo homicida antes de que vuelva a atacar.

Las vidas de un fiscal empeñado en descubrir al asesino, una tozuda periodista y un policía cansado de este horrible espectáculo se cruzarán cuando se descubra un macabro paquete: una mano en una caja de regalo. La serie se convierte en una especie de juego en el que el fiscal, la periodista y el policía intentan cazar a este escurridizo y macabro asesino mientras el mundo entero lo contempla.

El reparto de El asesino mediático

Esta original serie está protagonizada por el actor Kang Ren Wu que interpreta el papel de Guo Xiao Qi, el fiscal que trata de atrapar al asesino y que ha participado en ficciones como Light the Night, A Touch of Green o The Ghost Bride. También en el reparto de El asesino mediático están los actores Ruby Lin, Fandy Fan, Alice Ko, Cammy Chiang, Tou Chung-hua, que da vida al asesino de la serie Lin Shan Yong, Xia Teng Hong y Jack Yao, entre otros.

El asesino mediático es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de terror y una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix para esta primavera junto con las series Bronca, Trasantlántico, Hasta ahora todo va bien, Un marinero en la guerra o La diplomática, que se estrenará el próximo 20 de abril.