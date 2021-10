Sony Pictures lanzó ayer el primer tráiler de la esperada adaptación de videojuego Uncharted. La caótica producción protagonizada por Tom Holland y Mark Walhberg en la que se enfrentarán al personaje de Antonio Banderas, el villano de la película. Al ser una historia de aventuras, la caza del tesoro de Nathan Drake (Holland) recorrerá varias partes del mundo, entre ellas Barcelona. Pero ni esta localización, ni Banderas será lo único español en esta película, pues tan sólo unas horas después del adelanto, el streamer conocido como Rubius anunció desde su cuenta de Twitter que tendrá una participación en la película, agradeciendo a Sony la oportunidad que le han bridado.

Despues de 1 año, puedo deciros que participo en la nueva pelicula de Tom Holland #UnchartedLaPelicula y haré un gran papel de NPC con mi pelo de abuela. Estoy super agradecido con @sonypictures_es por estas oportunidades. Vivimos en una simulación pic.twitter.com/TiBTAqG4A3 — elrubius (@Rubiu5) October 21, 2021

En el mensaje, el creador de contenido se refiere a NPC (Personaje no jugable), abreviatura del mundo de los videojuegos para atribuir su rol secundario en Uncharted, ya que seguramente se trate de un cameo o de un pequeño papel. Por las imágenes compartidas en el post, sí que podemos ver que fuera de las cámaras interactuaron bastante entre ellos.

Las productoras cada vez tienen más en cuenta a los streamers y personajes públicos de las redes para promocionar sus producciones. Más allá de la típica acción comercial que puede llegar a hacer, en cierta forma los incluyen dentro de la historia. El caso más reciente es el de Richard Tyler Blevins, el jugador de videojuegos profesional conocido como Ninja, el cual aparece como streamer en la cinta Free Guy de Ryan Reynolds. También el youtuber mexicano Luisito Comunica puso su voz en el doblaje español latino de la película de Sonic.

No es la primera vez que el Rubius participa en una película, en el cine patrio ya ha aparecido en Padre no ha más que uno y en Torrente 5: Operación Eurovegas, ambas largometrajes de Santiago Segura. A nivel internacional, introducido digitalmente ha aparecido también en Men in Black: International. Todavía no podemos saber cómo será esta nueva aparición del streamer, puesto que no ha comentado más al respecto, por tanto habrá que esperar hasta el 11 de febrero del 2022, la fecha en la que después de varios retrasos, Uncharted aterrizará en los cines.