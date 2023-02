Ruben Östlund será el presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2023

Después de coronarse con la Palma de Oro por sus dos últimas películas, el cineasta Ruben Östlund tendrá la voz cantante del próximo jurado que establecerá el nuevo gran premio de la próxima edición del Festival de Cine de Cannes.

“Estoy feliz, orgulloso y honrado de que se me confíe el honor de presidente del jurado para la competencia de este año en el Festival de Cannes”, dijo el director de The Square en un reciente comunicado. Después, el autor elogio la relevancia del certamen en la industria. “En ninguna parte del mundo del cine la anticipación es tan fuerte como cuando se levanta el telón de las películas en Competencia en el festival. Es un privilegio formar parte de él, junto con el público de expertos de Cannes”. Aparte, Östlund quiso abordar el ya eterno debate entre la asistencia a las salas y la aparente dominación del streaming:

“Soy sincero cuando digo que la cultura del cine está en su etapa más importante. El cine tiene un aspecto único. Allí miramos juntos, y exige más de lo que se muestra y aumenta la intensidad de la experiencia. Nos hace reflexionar de una manera diferente a cuando nos desplazamos con dopamina frente a las pantallas individuales”.

Además de anunciar su presidencia del jurado, el director dio indicios sobre hacia dónde se dirigirían sus preferencias, recordando a sus colegas del jurado “la función social del cine”. Para Ruben Östlund, la calidad de una película se relaciona con la experiencia colectiva, estimulando a pensar al público y hacer querer discutir sobre su visionado. Hablar del festival de cine francés en la última década y no mencionar a Östlund parece algo completamente imposible. En 2008 ganó la categoría de Un Certain Regard por su segundo largometraje Involutario y en 2014 se coronó con el premio del jurado gracias a Fuerza mayor. Sus dos siguientes películas, The Square y El triángulo de la tristeza recibieron el premio máximo y ahora, la última comedia negra del cineasta también tendrá su representación en los próximos Oscar 2023, en la que está nominada a Mejor Película, director y guion.

El Festival de este año se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo y por el momento, sabemos que será la gran apertura de puertas de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y el corto western de Pedro Almodóvar, Strange Way of Life.