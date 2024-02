La razón por la que Kate Winslet decidió hacer películas «pequeñas» después de ‘Titanic’

Más de de 25 años después, Titanic sigue siendo uno de los filmes más taquilleros de la historia del cine. La narración sobre el hundimiento del barco más famoso del mundo es la cuarta película que más dinero ha conseguido recaudar, aunando 2.264 millones de dólares para las arcas de 20th Century Fox. La cinta de James Cameron convive entre franquicias, la propias dos entregas que el canadiense confeccionó con Avatar y las reuniones superheroicas de Los Vengadores y aunque pasen los años, once premios de la Academia después atestiguan que fue un fenómeno de masas que puso en lo más alto de la industria a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet. Un reconocimiento y fama que, ahora mismo la ganadora del Oscar se alegra de haber dejado atrás.

Y es que si bien protagonizar la ficción le otorgó su segunda nominación al Oscar y le supuso, un gran reconocimiento profesional que propicio muchísimo más trabajo posterior, la atención constante de los medios comenzó a desgastarla. Una condición que le impulsó a dedicar desde entonces a enfocar su carrera hacia producciones más pequeñas. “Sentí que tenía que lucir de cierta manera, o ser de cierta manera, y debido a que la intrusión de los medios era tan significativa en ese momento, mi vida era bastante desagradable”, comenzaba explicando la actriz. Es por eso que, aunque las posibilidades tras Titanic eran infinitas, decidió escoger proyectos con presupuestos menos abultados y en definitiva, historias mucho más íntimas:

“Los periodistas siempre decían ‘Después de Titanic, podrías haber hecho cualquier cosa y aún así elegiste hacer estas pequeñas cosas. Y yo dic ‘¡Sí, puedes apostar tu maldita vida a que sí! Porque, adivina qué, ser famoso era horrible. Estaba agradecida por supuesto. Tenía poco más de 20 años y pude conseguir un piso. Pero no quería que me siguieran alimentando literalmente los patos”, le contaba a Net-A-Porter. No obstante y aunque el recuerdo de esa fama todavía será ciertamente traumática, la británica explicó que ahora apreciaba mucho más la pasión que los fans tienen por la película, incluso si eso significa que nunca podrá volver a subirse a un barco sin que alguien le haga alguna referencia al accidente con el iceberg.

No es la primera vez que recuerda ‘Titanic’ con desdén

A pesar de sus recientes palabras, no es la primera vez que Kate Winslet se refiere a la película de Cameron con recuerdos ciertamente peyorativos. En una entrevista del 2022 recordó haberse sentido bastante herida con los comentarios que en su momento se hicieron de su peso tras el estreno de la película. “Aparentemente estaba demasiado gorda”, contaba hace un par de años y al mismo tiempo, recordaba que de haber sucedido hoy, les habría dicho a los periodistas “No se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descubriendo, estoy profundamente insegura (…) Eso es intimidación, ya sabes, y en realidad casi abusivo, diría yo”.

De hecho y a pesar de la repercusión y la nominación a la estatuilla, la intérprete tardaría más de una década en llevarse el Oscar, tras cuatro nominaciones posteriores. Recientemente ha vuelto a ponerse a las órdenes del director de Titanic, rodando Avatar: el sentido del agua. En ese rodaje, Winslet rompió un récord de contener la respiración bajo el agua que hasta ese momento, estaba en manos de Tom Cruise. Por lo que sabemos no estará en Avatar 3, pero este 2024 estrenará otra miniserie para HBO, El régimen.

La gran carrera tras la figura de Kate Winslet

La de Reading ha sido una de esas carreras ascendentes de la mano de grandes cineastas, cuando quizás estos no eran todavía tan conocidos. Comenzó en la pequeña pantalla británica y no debutaría en el cine hasta ponerse a las órdenes de Peter Jackson en Criaturas celestiales. Después, también trabajaría tras las cámaras de Ang Lee en Sentido y sensibilidad, con la que obtendría su primera nominación al Oscar. Tras formar parte de una de las mejores adaptaciones de Hamlet, con Kenneth Branagh protagonizando y dirigiendo, Kate Winslet se subió a aquel barco con Leonardo DiCaprio y su fama cambió de la noche a la mañana.

Tras el melodrama histórico, las elecciones de proyectos efectivamente, fueron hacia un corte más autoral con pequeñas historias de la mano de cineastas como Jane Campion, Philip Kaufman o Richard Eyre. Para volver a verla en una superproducción tenemos que remontarnos hasta el 2014, cuando apareció en la malograda saga de Divergente.

Kate Winslet lograría su primer Oscar por The Reader en 2009 y su última nominación, se remonta al 2016, cuando compartió elenco con Michael Fassbender en el homónimo biopic sobre Steve Jobs.