El rapero ASAP Rocky quiso interpretar a este personaje de Star Wars: «Mi audición fue un desastre»

La industria de la música y la del celuloide funcionan como vasos comunicantes entre sus protagonistas. Pues entre los diferentes niveles de polifacetismo que exige el mundo del entretenimiento, el saber cantar o interpretar una canción es un añadido clave que redondea la carrera de cualquier artista. Capacidades de las que como espectadores, hemos sido testigos desde hace muchos años en Hollywood. Frank Sinatra, Jennifer López, Justin Timberlake, Harry Styles o Lady Gaga representan, varios de los ejemplos más llamativos. Aunque recientemente, uno de los casos más modernos es la del rapero ASAP Rocky, quien a pesar de su incipiente y aplaudida presencia en actual audiovisual, acaba de revelarnos cómo no consiguió uno de los papeles del universo de Star Wars que más deseaba: el del contrabandista Lando Calrissian.

Al igual que el mundo del pop, el terreno del hip hop se ha sumado en varias ocasiones a la representación en la pequeña y la gran pantalla. Ahí están los múltiples cameos de Snoop Dogg, Ice Cube o el protagonismo biográfico de Eminem en 8 millas (2002). Sin embargo, quizás hacía bastante que uno de estos perfiles no irrumpía con la fuerza con la que ASAP Rocky ha estado percutiendo en la meca del celuloide, pesar de no haber conseguido en su momento, entrar en el casting de Star Wars. Su debut profesional tras las cámaras llegó con Dope en 2015, un drama adolescente en el que compartió pantalla con Shameik Moore (Samaritan), Tony Revolori (Spider-Man: Homecoming) y Zoë Kravitz (The Batman). Tres años después y siguiendo en paralelo con su carrera musical, Rocky estuvo en Monstruo (2018), donde comenzaba a formalizarse cierta soltura y naturalidad, aparte de un carisma vinculado indisolublemente a su trayectoria como rapero. Una proyección que podría haber dado un salto comercial mayor si, como bien ha contado en una reciente entrevista, su audición para el icónico personaje creado por George Lucas no hubiese sido un «desastre».

Asap Rocky su su fracaso con Star Wars

Como todo acólito de la saga sabe, finalmente el papel para dar vida a la versión joven de Lando Calrissian en la precuela Han Solo (2018), cayó en las manos precisamente de otro rapero, Donald Glover (en la música su apodo es Childish Gambino). Un cantante que con mucha más experiencia en la escena cinematográfica y televisiva, ya había participado en series de renombre como Community (200) o Atlanta (2016).

Una diferencia de nivel que el mismo ASAP Rocky recuerda de su casting para Star Wars:

«Hice una audición para Star Wars-para Lando-y mi audición fue un desastre. Ese día fui un desastre. Mi amigo Childish Gambino (Donald Glover) era un Lando mucho mejor del que yo habría interpretado en ese momento. Y creo que se parecía un poco más al actor original (Billy Dee Williams) que yo», le explicaba Rocky a la revista Variety.

No obstante, el fracaso no supuso para nada un trauma para él y por eso, cuando le preguntaron en el medio a ASAP Rocky si volvería a presentarse a un casting para una cinta de Star Wars, la estrella de la música no dudó en contestar con un rotundo «Diablos, sí». A Glover podremos volver a verle en el papel de Calrissian cuando estrene en algún momento la cinta de Disney +, Lando.

Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos abiertos que David Filoni y su equipo tienen en el futuro, seguramente Rocky tenga más de una oportunidad de volver a tener en algún momento una presencia dentro de la franquicia propiedad de Disney. Por el momento, el próximo largometraje que podremos ver de la galaxia muy, muy lejana será, la cinta The Mandalorian y Grogu, programada para el 22 de mayo de 2026. Recientemente, el estudio anunció Starfighter, otro largometraje que tendrá a Ryan Gosling como protagonista.

El futuro cinematográfico de ASAP Rocky

Puede que ASAP Rocky no lograse su ansiado papel en Star Wars, pero por lo que veremos en su inminente futuro profesional dentro de la escena, no debería estar muy preocupado por su carrera interpretativa.

En el próximo Festival de Cine de Cannes estrenará-fuera de concurso-Highest 2 Lowest. Película dirigida por Spike Lee y protagonizada por Denzel Washington, un dúo que se reúne 11 años después bajo el paraguas de Apple y A24 y que revisita la obra maestra de Akira Kurosawa, El infierno del odio (1963). Además y repitiendo de la mano del sello independiente, Rocky forma parte del elenco de la valorada por la crítica If I Had Legs I’d Kick You, la cual todavía no tiene una fecha de estreno oficial.