Promete ser una de las mejores películas españolas del 2026: ‘Yo no moriré de amor’ lanza su primer tráiler

Puede que la última edición de los Goya se celebrase hace apenas un mes, pero el reciente Festival de Málaga ya ha marcado alguno de los títulos nacionales a seguir por los espectadores españoles. Y uno de ellos es por supuesto, la gran ganadora del certamen: Yo no moriré de amor. El debut cinematográfico de Marta Matute se llevó la Biznaga de Oro, posicionándose desde ya mismo como una de esas caras visibles que entra en todas las quinielas para ser reconocida en la categoría de mejor dirección novel de la próxima fiesta del cine patrio. Ahora, Elastica Films acaba de lanzar el primer tráiler oficial de un drama que nos habla de los cuidados, los vínculos familiares, la independencia y la libertad personal.

La sinopsis oficial de esta coproducción hispano-belga nos pone en la piel de Claudia, una joven de 18 años que no quiere «ser una heroína». Por eso, cuando la enfermedad de su madre irrumpe en su vida, la situación obliga a redefinir los roles de una familia que lleva tiempo sin estar realmente unida. Claudia se debate entre el deber de los cuidados y el deseo de «vivir como cualquier chica de su edad». La nueva realidad transformará los vínculos de la familia llevando a que la protagonista tenga que encontrar un hueco en ella, equilibrando la conciliación de su autodeterminación con estar disponible para los suyos. Aparte de la presencia de Elastica en la distribución, el reconocido sello produce la opera prima de Matute junto a Solita.

Además de lograr la máxima distinción, el circuito cinematográfico de Málaga también premio a Júlia Mascort como la mejor actriz y a Tomás de Estal (Antidisturbios) como el mejor actor de reparto.

Tráiler de ‘Yo no moriré de amor’

Os presentamos el tráiler de 💚 #YoNoMoriréDeAmor, la opera prima de @MMatutgar, que estará el 𝟴 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝗶𝗻𝗲𝘀. ✨ Imposible no emocionarse ✨ 🏆 Biznaga de Oro del @festivalmalaga, Biznaga de Plata a las interpretaciones de Júlia Mascort y Tomás del Estal, y… pic.twitter.com/c0pwUkrPDz — elasticafilms (@ElasticaFilms) March 25, 2026

El adelanto representa un breve vistazo a las grandes interpretaciones que promete regalarnos el guion original escrito por la propia Matute, partiendo de su experiencia personal. Un casting perfecto donde no sólo está el gran desempeño dramático de Mascort y del Estal. El trabajo de Sonia Almarcha (La ruta) como madre de la protagonista y el de Laura Weismmahr (Salve Maria) como una de las hijas posiblemente dará mucho que hablar en la futura temporada de premios. Completan el elenco secundario Fran Cantos (Altas capacidades), Daniel Guerro (Parot) y perfiles todavía desconocidos para el gran público como Guillermo Benet y Marc Domingo.

La banda sonora está compuesta por Simon Fransquet y la fotografía corre a cargo de Sara Gallego, quien a estas alturas y habiendo firmado proyectos como Una ballena o La buena letra, ya merece cierto reconocimiento en su campo dentro de la industria.

Yo no moriré de amor llegará a los cines españoles el próximo 8 de mayo, coincidiendo en esa misma fecha con otros estrenos nacionales como La casa en el árbol, Bajo tus pies, Tal vez y Un hijo.

Una de las películas españolas más prometedoras del 2026

Sí, no llevamos completados ni tres meses del presente año, pero el séptimo arte patrio ya nos ha regalado grandes películas españolas. Ahí está Amarga Navidad de Pedro Almodóvar o la inminente Altas capacidades. En el futuro, siguiendo al estreno de Yo no moriré de amor, tendremos otras proyecciones esperadas como El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Los Javis o La cuidadora de Álex de la Iglesia.