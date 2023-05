Primeras reacciones a ‘Asteroid City’: la última película de Wes Anderson no convence a todos

Actualmente es el cineasta favorito de TikTok, gracias al trend de convertir cualquier cosa al estilo Wes Anderson o por las creaciones de las inteligencias artificiales que se imaginan cosas tan dispares que remiten las características más peculiares de la estética del cineasta a otras películas, como por ejemplo El señor de los anillos. Por si no estuviese poco de moda ya, además estas tendencias coinciden con el estreno de su última película, Asteroid City. El nuevo filme lleno de estrellas se ha visto por primera vez en el Festival de Cine de Cannes y estas han sido, algunas de las reacciones de la prensa especializada que ya ha podido verla.

#AsteroidCity is standard Wes Anderson fare. Not as emotionally impactful as his other hits, but not without its charm and silliness. The unconventional narrative style adds a new bit of panache but it is a flawed format, leaving the story feeling somewhat incomplete. #Cannes2023 pic.twitter.com/sS4rKOFkzu — therese lacson • 宋蕾蕾 @ cannes (@bamfpire) May 23, 2023

Una de las primeras en pronunciarse ha sido Therese Lacson de Collider, quien cree que quizás el formato del director está ya un tanto caduco: “Asteroid City es la tarifa estándar de Wes Anderson. No tan impactante emocionalmente como sus otros éxitos, pero no sin su encanto y tontería. El estilo narrativo poco convencional agrega un nuevo toque de estilo, pero es un formato defectuoso, lo que deja a la historia un tanto incompleta”.

Asteroid City: Wes is BACK. more than one of the very best movies Wes Anderson has ever made, this cosmic & dreamy (and sneakily moving) grief comedy offers a radical new take on his usual approach to story. My #Cannes2023 review: https://t.co/Pw3Hkgl3Hw pic.twitter.com/tiUQtHGtHO — david ehrlich (@davidehrlich) May 23, 2023

Contrariamente a las palabras de Lacson, David Ehrlich de IndieWire piensa que Asteroid City es una nueva versión del realizador: Wes está de vuelta. Más que una de las mejores película que Wes Anderson ha hecho, esta comedia de duelo cósmica y soñadora (y furtivamente conmovedora) ofrece una nueva versión radical de su enfoque habitual de la historia”.

ASTEROID CITY is one of Wes Anderson’s best films. A flawless ensemble of characters are connected by a celestial event as they question their place in the universe & seek the truth in art. A cosmic perfect blend of Anderson’s distinguished style & more grounded-character work. pic.twitter.com/8xkhkyrmvy — Matt Neglia @Cannes (@NextBestPicture) May 23, 2023

Por último, Matt Neglia de Critics Choice explicó en su tuit que Asteroid City era “una de las mejores películas de Wes Anderson”, definiéndola como “una combinación perfecta cósmica del estilo distinguido de Anderson y un trabajo de carácter más arraigado”. El resto de opiniones no se han puesto de acuerdo en torno a si este nuevo trabajo es un éxito o si por el contrario una decepción. Algo que sucede habitualmente con un autor que tienen tanto amantes como detractores acérrimos.

La sinopsis oficial de Asteroid City es la siguiente: “En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambiarán el mundo”.