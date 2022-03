Los Premios Oscar celebran hoy, domingo 27 de marzo, su 94ª edición y un año más volverá a aglutinar a decenas de estrellas del cine mundial en el Teatro Dolby de Los Ángeles a partir de las 02:00 hora española. Una gran masa de actores y actrices recorrerán la alfombra roja de los Oscar que empezará a partir de las 00:30 horas y que se podrá seguir en directo desde España.

La película que parte como favorita en esta gala de los Premios Oscar es El Poder del Perro, que cuenta con 12 nominaciones. Pero además, esta será una ceremonia muy especial para España porque hay cuatro nacionales nominados: Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo.

La ceremonia de los Premios Oscar 2022 arrancará a las 17:00 (hora local) del próximo 27 de marzo, las 2:00 de la madrugada del lunes 28 de marzo en España. La alfombra roja de los Premios Oscar empezará a las 00:30 hora española.

Al igual que en ediciones anteriores, la gala de los Oscar se emitirá en Estados Unidos en el canal ABC. En los últimos años, los seguidores del cine españoles han podido seguir el espectáculo en directo a través de Movistar+ y, a partir, de las 00.30 de la madrugada del domingo al lunes comenzará la retransmisión de la alfombra roja.

La gala de los premios Oscar vendrá cargada de sorpresas este año y una de ellas es que habrá tres presentadoras. Se trata de Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes las encargadas de dirigir la ceremonia que durará varias horas. Pero además ya se conoce quiénes serán los encargados de dar las estatuillas a sus ganadores. Te contamos quiénes son los presentadores que entregarán los premios Oscar 2022:

En la gala de los premios Oscar de 2022 actuarán los cantantes Sebastián Yatra, que cantará ‘Dos Oruguitas’, la banda sonora de la película de Disney ‘Encanto’, con la que está nominado en la categoría de Mejor Canción Original. También actuarán Beyoncé, Billie Eilish y Finneas y Reba McEntire.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x

— The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022