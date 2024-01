Patrick Stewart señala como «muy frustrante» su cameo en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Patrick Stewart tiene el honor de haber interpretado a personajes clave en franquicias fantásticas como Star Trek o X-Men. Y seguramente, sea en la saga de Marvel donde ha adquirido una fama más resiliente encarnando al profesor Charles Xavier. Su etapa siendo el líder de los mutantes parecía que se había terminado con Logan, pero en el 2022 regreso con un cameo como decirlo…un tanto sangriento.

El actor británico recuperó el papel para una única secuencia en la que era violentamente asesinado, junto al resto de integrantes de los Iluminati por la Bruja Escarlata. Algo que al parecer por su entrevista con Josh Horowitz, no le gustó demasiado: “Creo que en la gran escena, creo cada uno de los actores principales tuvo la misma experiencia, fueron filmados por su cuenta”, calificando el proceso como algo “frustrante y decepcionante”. La escena en cuestión fue una prueba más del poder inabarcable de la Bruja Escarlata, venciendo casi sin esfuerzo a algunos de los personajes más poderosos del universo marvelita.

¿Aparecerá Patrick Stewart en ‘Deadpool 3’?

El trágico final del profesor mentalista podría ser una despedida para siempre en cualquier otro contexto, pero el multiverso actual en el que vive Marvel, aquel Xavier es solamente una variante más de todos esos mutantes. Esto, sumado a que el equipo de Kevin Feige busca introducir a los X-Men en Marvel, podría hacernos pensar en un nuevo regreso. Posibilidades que aumentan exponencialmente con la llegada de Deadpool 3.

En la entrevista para Collider, Stewart reflejo que el personaje “está cerca” y razón no le falta pues fue mencionado en The Marvels, cinta que recuperó a la versión de la Bestia de Kelsey Grammer. Finalmente, se le preguntó por si habían existido conversaciones para estar en la tercera parte del mercenario bocazas, un titulo que ya se augura como un homenaje a las cintas de superhéroes que filmó la Fox de la misma forma que Spider-Man: No Way home fue una suerte de honra a las historias que Sony Pictures había creado sobre el trepamuros. “Ha surgido. Ha habido un proceso, pero los últimos dos o tres años han sido muy difíciles tanto con los problemas laborales como con los problemas de salud”, terminaba de explicar el intérprete.

Tendremos que esperar al estreno de Deadpool 3 el próximo 26 de julio para saber si Patrick Stewart regresa de nuevo como Charles Xavier.