Sony Pictures acaba de lanzar un clip de dos minutos y medio de Uncharted, la adaptación de la saga de videojuegos homónima que protagoniza Tom Holland. Concretamente, se trata de la secuencia del avión, de la que ya habíamos podido haber visto alguna secuencia en los dos tráiler que se han estrenado hasta el momento. Por la influencia de la escena, parece ser que la historia seguirá los pasos en muchas referencias sobre los videojuegos, donde Drake en la tercera entrega, tiene una misión francamente parecida a la de este adelanto.

En este asalto al avión, Drake intenta frenar los planes de los mercenarios del personaje interpretado por Tati Gabrielle. Cajas y cajas van cayendo, mientras el protagonista esquiva los disparos, dejando atrás a varios guardias. Sin embargo, una lo derriba y cae al vacío enganchándolo únicamente por el pie. El avión tiene ahora una hilera por la que consigue volver. Pero cuando por fin ha puesto el pie, es derribado por el clásico deportivo rojo en el que se encuentra encerrada Sophia Ali.

La vertiginosa escena de acción representa bastante bien el espíritu de Uncharted. Concebido como una modernización de Indiana Jones. El protagonista es un gran cazarrecompensas que puede utilizar armas de fuego cuando tiene que sobrevivir, pero que sobre todo posee una gran elasticidad y capacidad de escalada. La serie de videojuegos creada por Amy Hennig para Naughty Dog ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Dirigida por Ruben Fleischer ( Zombieland, Venom), Uncharted ha sido creada a partir de un guion de Rafe Lee Judkins, Art Marcum y Matt Hollowa y llegará a los cines el próximo 18 de febrero. El reparto está lleno de caras conocidas, más allá de la súper estrella de Tom Holland, tenemos al poco fiable compañero de aventuras, interpretado por Mark Wahlberg y con Antonio Banderas en modo villano.

Esta no será la única ficción “made in Naughty Dog” que veremos este año ficcionada, ya que HBO estrenará la serie de The last of Us, otro juego de la compañía que estará protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.