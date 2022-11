Dentro de pocos días en España, el mundo del streaming cambiará para siempre. De momento, sólo “la gran N roja” incluirá publicidad en su servicio más básico, pero las demás no tardarán en incorporarse en una tendencia insalvable para la propia supervivencia de un negocio que tiene cada vez, más competencia. Mientras tanto, la rueda de contenido no termina de girar y ahora para el algoritmo, la nueva película de Netflix que está emocionando a todos es Más allá del Universo.

La sinopsis oficial es la siguiente: “Nina, una talentosa pianista con lupus, forja una conexión muy fuerte con Gabriel, uno de los médicos que cuida de ella. Gabriel le anima para que intente cumplir su sueño: tocar con la gran orquesta de música de São Paulo”. Más allá del Universo está dirigida por Diego Freitas, director brasileño que antes de esta, debutó con el drama criminal My Dead Ones, disponible en Amazon Prime Video. No es extraño que la nueva película de Netflix sea de procedencia no estadounidense. Últimamente, los dramas románticos que triunfan en la plataforma tienen un origen latinoamericano. El guion corre a cargo del propio Freitas Y Ana Reber.

En cuanto al reparto, Más allá del Universo está protagonizado por Henry Zaga, João Miguel y Giula Be. A Zaga lo hemos visto en reconocidas series como Por trece razones, Buscando a Alaska y en películas como Los nuevos mutantes. Miguel es conocido en Brasil por varias producciones del país; Gonzagaga, de padre a hijo, Éden y Bonitinha, mas Ordinária. Finalmente, Be quien hace de Nina, es una reconocida cantante de Río de Janeiro. El resto del elenco se completa con Othon Bastos, Viviane Araujo, João Cortes, Rita Assemany, Adriana Lessa, Guilherme Rodio, Isabel Fillardis, Giselle Prattes, Leo Bahia y Freitas, el cual además de dirigir, interpreta el papel de Wlad.

Más allá del Universo tiene una duración de 2 horas y 7 minutos y en realidad, está inspirada en una historia real. Con varios giros sorprendentes, manteniendo en vilo a los espectadores, tiene un final inesperado y emocionante, lo que la convierte en una película perfecta para ver entre semana. También es una oportunidad única, para poder disfrutar de la belleza de las ciudades brasileñas como São Paulo. La inspiración real viene de una forma muy personal, ya que le sucedió a la madre del director, quien estuvo por un largo periodo de tiempo esperando el trasplante de un riñón.