No todo el mundo le da un «sí» a Wes Anderson: esta actriz ha rechazado al cineasta en tres ocasiones

Cuando los cinéfilos piensan en la figura de Wes Anderson, lo primero que les viene a la mente no es otra cosa que su particular estilo completamente solipsista. Al igual que ocurre con perfiles como Pedro Almodóvar, Aki Kaurismäki o Tim Burton, visualmente Anderson es inconfundible desde el primer plano. Decorados artesanales, largos silencios entre diálogos, una paleta de colores pastel desaturados y sobre todo, planos simétricos que hacen que sus filmes sean muy adictivos estéticamente hablando. O como dirían los modernos, sus películas son muy aesthetic. Pero conforme evolucionaba su carrera, Anderson adquirió otra cualidad para con sus producciones: la configuración de elencos repletos de estrellas. Aunque no todas han sucumbido ha querer trabajar con el cineasta, pues como bien ha revelado el propio realizador en una entrevista reciente, Jodie Foster le ha rechazado hasta en tres ocasiones.

Con el estreno de La trama fenicia hace una semana, Wes Anderson ha vuelto a recuperar cierto encanto perdido con la crítica y el público. La crónica francesa (2021) decepcionó a sus propios fans, mientras que Asteroid City (2023) abrió el debate sobre si su forma de hacer cine estaba de alguna forma «agotada». Por el camino en realidad, Anderson ha seguido generando buenas taquillas y se ha llevado su primera estatuilla dorada, ganando el Oscar al mejor cortometraje de ficción por La maravillosa historia de Henry Sugar (2024). Un breve relato que formaba parte de un grupo de piezas cortas creadas por el autor para Netflix, adaptando cuentos de Roald Dahl. Las estrellas que trabajan con él deben pasárselo muy bien a sus órdenes, pues algunos de ellos a pesar de tener pequeñísimos personajes, repiten en futuras cintas teniendo a varios de ellos entre sus actores fetiche. Para La trama fenicia, Anderson reunió a Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Bruan Cranston, Riz Ahmed y cómo no, Bill Murray. Con esta tropa en el cartel, a este director de Texas debería darle un poco igual que algún intérprete se le resista. Pero por lo que parece, Anderson lleva muchos años intentanto que Foster aparezca en alguno de sus trabajos.

Wes Anderson Y Jodie Foster

Foster fue uno de esos talentos prematuros que comenzó a brillar desde su niñez, bajo las órdenes de cineastas como Martin Scorsese o Alan Parker. De hecho, estuvo nominada por la Academia a los 13 años por Taxi Driver y después, obtendría dos Oscar a mejor actriz principal. Primero gracias a Acusados (1988) y tras ella, por la inconfundiblemente película más famosa de su carrera: El silencio de los corderos (1992). Aparte de esa parte de estrella delante de la cámara, Foster también ha filmado títulos reconocidos como directora, por lo que no nos cuesta demasiado imaginándonosla valorando el arte de alguien tan particular como Wes Anderson.

En cambio, el director confesó que lleva varios años intentando poder tenerla en alguna de sus citnas:

«A lo largo de los años, intenté que Jodi Foster apareciera en tantas películas. Antes, en cada película, buscábamos a Jodie Foster para un papel. Y creo que lo hice para tres películas seguidas, quiza cuatro. La conocí y me gustó. Pensé que la iba a conseguir. También creo que Jodie Foster es simplemente genial y me encanta», le confesaba Anderson a Collider.

El director adora ‘El pequeño Tate’

El origen de esa admiración, según declara el mismo Wes Anderson, proviene del debut como directora de Foster con El pequeño Tate (1991). Drama familiar que también protagonizó y que Anderson sacó a relucir en la entrevista para elogiar a su «actriz imposible»:

«En la primera película que dirigió, El pequeño Tate, interpreta a la madre. ¿Recuerdan esa película? Tiene una chispa increíble. Tiene una ligereza especial. Es un personaje diferente. En fin, me gustaría interpretar a Jodie Foster. Pero supongo que después de preguntar varias veces, pensé que quizá no…Creo que a veces uno tiene una idea del tipo de trabajo que quiere hacer en ese momento de su vida, y no acertamos».

Eso sí, cuando desde el medio intentaron sonsacarle para qué películas en particular había solicitado la presencia de Foster, Anderson se negó. Pues al decir el título la gente pensaría y señalaría de alguna forma que varios actores de sus películas no fueron la primera opción. Así que terminó asegurando que Jodi Foster es definitivamente «increíble».