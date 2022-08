Neve Campbell cree que no está en ‘Scream 6’ por una cuestión de género: «Esto no hubiera pasado si fuera un hombre»

La franquicia de Scream está más viva que nunca, por mucho que Ghostface se encargue de matar a sus protagonistas con cada nueva entrega. La saga sufrió un particular bajón después de la cuarta película, pero aun con todo, su nivel de recaudación siempre se ha mantenido alto en la taquilla, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que cuesta de producir cada largometraje del reconocido slasher. Sin embargo, aparte de triunfar en la taquilla, Scream 5 (que en realidad no llevó número en su título) revitalizó la saga siguiendo una estrategia que utilizaba el formato reboot y las bondades de una secuela que utilizaba la parte nostálgica para brillar. De esta forma, Scream 5 recuperaba a los tres protagonistas de la cinta original: Courteney Cox (Gale Weathers), David Arquette (Dewey Riley) y Neve Campbell (Sidney Prescott). Pero desgraciadamente, hace meses supimos que Campbell no volvería a su papel por desacuerdos con su caché en Scream 6, algo que ahora la actriz ha atribuido a su condición de mujer:

En una entrevista para Variety, la actriz que encarna a la valiente Prescott explicaba los motivos que le han llevado a rechazar la oferta de Paramount Pictures: “No sentí que lo que me ofrecían se equiparara al valor que aporto y que he aportado a esta franquicia durante 25 años. Y, como mujer en este negocio, creo que es realmente importante que se nos valore y que luchemos por ser valoradas”. Por si su alegato no fuese suficiente, Campbell cree que lo que le ha pasado con Scream 5 no le habría sucedido si perteneciese al género masculino: “Sinceramente, creo que esto no hubiera pasado si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de éxito de taquilla durante 25 años”.

Courtney Cox (Friends), sí que volverá a su papel de la periodista Gale Weathers. Del mismo modo, en la última cinta descubrimos que Hayden Panetitiere, la actriz que interpretó a Kirby Reed en Scream 4, seguía viva y aparecerá finalmente en Scream 6. Parece muy difícil imaginar una nueva película de la saga sin Prescott, lo que lleva a que quizás la actriz y la productora están condenadas a entenderse en un futuro, pero el tiempo apremia y el rodaje ya ha comenzado. La mayoría de las cintas de la franquicia han superado los 150 millones en la taquilla, unos buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que estas propuestas se producen con presupuestos realmente ajustados para tratarse de producciones «made in Hollywood».