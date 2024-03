‘Narco Circo’: la polémica docuserie que da un vuelvo a la realidad

¿Es la lucha contra la droga una farsa? ¿Son los estados cómplices de los narcos? ¿Quién controla a quién? Todas estas preguntas se intentan contestar en Narco Circo, la polémica docuserie que da un vuelco a la realidad tal y como nos la han contado. Centrándose en el cártel de Sinaloa en México, en la serie de cuatro capítulos que ya se puede ver en Movistar+, se analizan las relaciones entre el gobierno y el narcotráfico. El periodista Romain Bolzinger, director del documental, estuvo infiltrado tres años en estas organizaciones criminales y pudo ganarse la confianza de los traficantes, muchos de ellos aparecen en Narco Circo y revelan-junto a varios expertos- cómo pueden operar gracias a la ‘ayuda’ de los gobernantes. Una producción muy bien realizada y narrada, que no olvida su carácter didáctico para todos aquellos ajenos a la historia pero que nos va introduciendo, poco a poco, en un mundo aterrador. Cierto es que faltan más puntos de vista y testimonios contrarios a la tesis que se plantea pero, aún con todo, es un trabajo muy interesante y revelador.

En enero de 2016 fue detenido el mayor narcotraficante de México, Joaquín Guzmán Lorea, más conocido como El Chapo Guzmán. Su juicio fue una muestra de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha antidroga… ¿o era justamente eso lo que nos querían hacer creer? ¿Era todo una farsa? Este es el punto de partida de Narco Circo, la serie documental que Movistar + estrenó el 25 de marzo. A lo largo de tres años, el periodista Romain Bolzinger logró infiltrarse en el cártel de Sinaloa en México, una de las organizaciones más peligrosas y poderosas del mundo, y ganarse la confianza de los traficantes. Gracias a su privilegiado acceso, consigue entrar en sus laboratorios ocultos, descubrir sus secuestros, conocer a sus sicarios y escuchar sus historias de corrupción.

Gracias a la investigación de Bolzinger y al testimonio de exsocios, abogados, agentes o víctimas del narcotráfico, conocemos por qué prosperó el cártel de Sinaloa, cuál fue el papel de las autoridades mexicanas y estadounidenses y qué sucedió realmente en el caso de El Chapo Guzmán. ‘Narco Circo’ revela los mecanismos políticos y financieros detrás del narcotráfico, una industria global que se ha vuelto demasiado grande y poderosa para ser desmantelada.

Quién es quién en ‘Narco Circo’

Para los que quieran adentrarse en esta apasionante docuserie, es bueno destacar las entidades, personas y organizaciones que protagonizan la producción.

Todo se centra, como se ha indicado, en el cártel de Sinaloa. Una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Está considerado uno de los cárteles más poderosos e influyentes del mundo. Fue liderado por Joaquín Guzmán, El Chapo, hasta su detención en 2016. El documental demuestra cómo el cártel prosperó gracias a la complicidad de los gobiernos mexicano y estadounidense.

Y en el ojo de huracán tenemos, obviamente a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso de México. Fue el líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición en 2017 a Estados Unidos. A lo largo del documental seremos testigos de su ascenso y su caída. Fue detenido, encarcelado y se fugó en varias ocasiones (gracias a la protección de la que gozaba) y se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol. En julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua.

La DEA es otro componente fundamental en Narco Circo. Se trata de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en su país. El 90% de las drogas entran a Estados Unidos a través de México, por eso la cooperación entre los dos países para combatir el narcotráfico es fundamental.

Felipe Calderón Hinojosa, este nombre es clave. Fue el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Prometió acabar con el narcotráfico, pero nada más lejos de la realidad: la falsa guerra contra el narcotráfico durante sus seis años de presidencia dio como resultado decenas de miles de muertos en México. Un sistema completamente corrupto que fortaleció el cártel de Sinaloa y el empoderamiento de sus líderes, El Chapo y El Mayo.

Y por último destacar a Genaro García Luna, el que fuera secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Calderón. Era su mano derecha en la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’. Durante los primeros años la sociedad mexicana vio en él al gran azote del narcotráfico, pero pronto se desveló que todo era falso y que, en realidad, recibía sobornos y estaba aliado con el cártel de Sinaloa. Gracias a él, el cártel consiguió no tener rival.

Buena narración y conspiraciones varias

Como producto audiovisual, Narco Circo es muy digno. Se mete inmediatamente en materia pero no acribilla al espectador con información sino que la va desgranando poco a poco, haciendo un interesante mapa de situación. Por ejemplo, un servidor desconocía que hasta la llegada de Calderón Hinojosa a la presidencia (sobre todo en la década de los 90), existía una especie de pacto de ‘no agresión’ entre los narcos y el gobierno. las reglas eran claras: no se toca a la población civil, no hay violencia en las calles, se respetan los territorios de cada cártel y no hay guerras entre las familias de traficantes. De repente, eso cambió con una política antidroga que, según la tesis del documental, era una farsa cuyo objetivo era la participación del gobierno mexicano en el ‘negocio’.

Decisiones estilísticas como la utilizar máscaras del folklore mexicano para ocultar el rostro de los delincuentes, la presentación (in extremis) de personajes muy importantes (como la de Genaro García Luna), un montaje enviable, imágenes de archivo sorprendentes y documentos reveladores, hacen de Narco Circo un producto novedoso ante la avalancha de productos que exploran este tema. Al menos, aquí, se plantean cuestiones que, hasta ahora se sabían pero pocas veces se han expuesto con tanta claridad.