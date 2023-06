‘Mortal Kombat 2’ ha comenzado su rodaje según su productor

A lo largo de los últimos años se han producido una serie de películas sobre grandes videojuegos que parecen haber roto la maldición que desde hace tiempo asolaba a este tipo de productos y proyectos. Históricamente han sido decepcionantes para la taquilla y para la crítica. Sin embargo, la serie The last of Us y Super Mario Bros: la película ayudaron a cambiar esa percepción. Pero antes incluso de estas dos, hubo un filme que ya marcó el camino: Mortal Kombat. Ahora, parece que la secuela ha comenzado su rodaje según su productor.

Protagonizada por Lewis Tan, la película supo capturar la esencia del legado del juego. Una secuela ciertamente que iba a estar en los principales informes y noticias de futuros castings, lo suficientemente llamativos como para insinuar que la producción estaba realmente en camino. Todd Garner, el productor, ha confirmado el anuncio vía su cuenta de Twitter donde destacó que se habían aprendido ciertas lecciones del rodaje de la primera entrega y que Mortal Kombat 2 se comprometería a mejorar la experiencia de visualización en las salas:

Off we go! I’m thrilled to start & trust me, we’ve listened. We’ve learned from the mistakes & are committed to making the best MK2 possible. I, 100% support everyone’s right to their opinion, but I have the right not to be abused & will block you. So…let’s have an amazing ride!

