Es una de las mejores películas de artes marciales de la década: ‘The Furious’ muestra su primer y brutal tráiler

Todavía no sabemos cuándo podremos disfrutarla en las salas de cine españolas, pero Lionsgate ya nos ha puesto los dientes largos con el primer tráiler de un largometraje que en términos de acción, mira de tú a tú a toda la franquicia de John Wick. Nos referimos a una de las mejores películas de artes marciales de la década: The Furious.

Preestrenada en nuestro país en el Festival de Sitges de 2025, donde se llevó el Premio especial del jurado, The Furious es una cinta hongkonesa que desde el primer momento encandiló a toda la crítica profesional. Y por supuesto, el primer avance promocional no ha hecho otra cosa que manifestar la expectación de una audiencia norteamericana que cuenta los días para poder ver en la cartelera debut en solitario del director Kenji Tanigaki. Aparte de poseer un ritmo frenético y un estilo inmersivo que recrea una experiencia casi física en el espectador, la producción se ha rodeado con algunas figuras claves del género, dentro del séptimo arte oriental. Por un lado tenemos a Xie Miao, a quien conocimos a principios de los 90 en producciones de Jet Li, como La leyenda del Dragón Rojo (1994) y Mi padre es un héroe (1995). Por otro lado encontramos a Joe Taslim, el actor indonesio de Redada asesina (2011) y el hombre detrás del personaje de Sub-Zero en el reboot reciente de Mortal Kombat (2021). De origen nipón, Taginaki es como una especie de leyenda en el cine de Hong Kong, habiendo sido coordinador de especialistas en múltiples producciones.

Pero ¿de qué trata y cómo es realmente este título que promete barrer a cualquiera de las películas de artes marciales que hemos visto en los últimos años? ¿Se estrenará The Furious en algún momento en España?

Una de las mejores películas de artes marciales del siglo XXI: ‘The Furious’

La trama de The Furious nos pone en la piel de Wei (Xie), un padre que busca a su hija secuestrada por un grupo del crimen organizado internacional. Para su peligroso cometido contará con la ayuda de Navin (Taslim), un periodista que oculta sus propios secretos. La cinta llegó al Festival de Cine de Toronto de 2025 dentro de la sección Midnight Madness y tiene previsto llegar a la taquilla de Estados Unidos el próximo 29 de mayo.

To save their loved ones, they will fight everyone. The Furious – In theaters May 29. pic.twitter.com/Tafaw5exBL — lionsgate (@Lionsgate) March 24, 2026

En España todavía no parece tener todavía una distribuidora oficial, lo cual complica bastante su llegada al patio de butacas. Quizás el streaming sea la principal alternativa y desgraciadamente, en España nos quedemos con una de las películas de artes marciales más esperadas, siendo The Furious otro de esos casos en los que las plataformas parecen la única puerta de acceso a contenidos en un subgénero tan de nicho.

Las mejores peleas y secuencias de acción

El adelanto de The Furious parte con muy pocos diálogos, a través de dos minutos de tensión que va in crescendo hasta presentarnos breves fragmentos de combates que dibujan la promesa de formar parte de secuencias memorables. Desde luchas multitudinarias a una visceralidad gore que se recrea entre cientos de salpicaduras sangrientas. La brutalidad es el sello de la casa y por el momento, sólo podemos esperar hasta conocer una fecha de lanzamiento en nuestro país.