Mafiosos, señores de la guerra y monstruos: Star Wars presenta a los enemigos de ‘The Mandalorian and Grogu’

Con el inminente estreno The Mandalorian & Grogu, Disney y Lucasfilm quiere medir la salud financiera de la propiedad intelectual en salas. La IP lleva sin proyectar una cinta desde hace siete años, con los lucrativos pases de Star Wars: El ascenso de Skywalker. Desde entonces, las series de televisión en Disney Plus se han sucedido una tras otra, encontrando únicamente una aprobación generalizada en Andor y en este relato de aventuras que incluye a Din Djarin y a su pequeño y tierno compañero verdoso. Sin embargo, la campaña promocional no parece estar generando un reclamo esperable y tras el deficiente impacto mediático de su teaser en la pasada Super Bowl, ahora el estudio intenta despertar el interés con un nuevo avance que enumera a los enemigos a los que deberá enfrentarse el tándem de cazarrecompensas.

Dirigida por Jon Favreau, el showrunner principal de la serie y coescrita junto a Dave Filoni, el director creativo jefe de Lucasfilm, The Mandalorian & Grogu promete replicar en la gran pantalla todas las bondades de un proyecto que, tras la decepción de los fans con la última trilogía, consiguió volver a recuperar el espíritu oficial del universo creado por George Lucas. Eso sí, desde la casa del ratón han sido precavidos y aunque los 166 millones de dólares de su presupuesto podrían parecer un gran riesgo financiero, si ajustamos la inflación e incluimos las precuelas, hablamos de la cinta de Star Wars «más barata» de la franquicia. Una estrategia que pretende optimizar un recorrido en cines que al menos, debería recuperar lo invertido en pocas semanas.

Los enemigos a los que se enfrentarán el Mandaloriano y Grogu

Mandalorian & Grogu necesita ser un buen termómetro taquillero que comande la nueva etapa de Lucasfilm en cines. Una tendencia que continuará en 2027 con Starfighter, la trama protagonizada por Ryan Gosling que dará un salto temporal de cinco años respecto a los acontecimientos vividos en El ascenso de Skywalker. Por eso, el cazarrecompensas y su aliado instruido en la Fuerza deberán funcionar como un entretenimiento de garantías que sirva como reclamo para el público. Todavía no sabemos si conseguirán ser un producto a la altura de la serie, pero al igual que en esta, ambos deberán hacer frente a múltiples antagonistas.

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Precisamente ese es el núcleo temático del nuevo clip compartido. Con aproximadamente un minuto de imágenes de su aventura, el teaser (avance breve) remarca que el dúo tendrá que sobrevivir a «mafiosos, criminales de guerra y monstruos» en un argumento principal que no tenemos demasiado claro. En teoría la historia se centrará en el reclutamiento de la pareja por parte de la Nueva República, intentando proteger todo por lo que luchó la Rebelión en la trilogía original.

¿Quién más aparece en ‘Mandalorian & Grogu’?

Aparte del regreso de Pedro Pascal, la producción cuenta en su reparto con Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera y un Jermy Allen White que pone su voz al personaje de Rotta the Hutt.

The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el próximo 21 de mayo.