Las mujeres de mediana edad no suelen ser las protagonistas de las películas o series de moda, aunque todos recordamos ficciones de éxito como And Just Like That, el revival de Sexo en Nueva York, El baile de las luciérnagas o The Split. Por eso es una buena noticia que HBO Max haya anunciado que el viernes 18 de marzo se estrenará la serie de comedia Lujuria (Lust) protagonizada por cuatro mujeres de mediana edad que se dan cuenta de que su vida sexual ha cambiado mucho en los últimos años.

Las protagonistas de Lujuria son las actrices Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius y Elin Klinga. Una comedia, según explica HBO, “escandalosa y dolorosamente honesta sobre cuatro mujeres de mediana edad en Estocolmo que luchan por mantener viva su libido en un mundo sexualmente frustrante”.

Lujuria (Lust) se estrenó en el prestigioso programa Berlinale Series durante el Festival Internacional de Cine de Berlín el pasado lunes 14 de marzo. La serie compuesta por 8 episodios se estrenará el próximo viernes 18 de marzo en todas las plataformas de HBO Max en 61 territorios, incluidos EE. UU., América Latina, el Caribe y Europa.

Una serie de comedia dirigida por Ella Lemhagen, escrita y creada por Frans Milisic Wiklund, y co-creada con Åsa Kalmér, Julia Dufvenius, Sofia Helin y Anja Lundqvist. Producida por Sandra Harms y Karl Fredrik Ulfung, de Miso Film Sverige AB para HBO Max. Los productores ejecutivos de HBO Max son Christian Wikander y Camilla Curtis.

Un estudio sobre sexo

Lujuria está protagonizada por Anette, una investigadora de salud pública, realiza un estudio titulado «El sexo es un camino hacia la salud». Desde el momento en el que les cuenta a sus amigas de mediana edad de Estocolmo el objeto de su estudio, todas comienzan a cuestionarse su propia vida sexual.

Ellas se irán dando cuenta, como vemos por el tráiler, de que en sus vidas ha sido reemplazado por el sexo rutinario y las preocupaciones habituales como los hijos, las carreras profesionales, el matrimonio o el divorcio. Las cuatro se dan cuenta de que también ha sido sustituido por esa lucha diaria e interminable por mantenerse joven, en forma y siempre sexys.

Cuatro mujeres de mediana edad

La serie Lujuria está protagonizada por cuatro mujeres de mediana edad a las que dan vida las actrices Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius y Elin Klinga. Sofia Helin es una actriz sueca conocida por su nominación en los premios Guldbagge por su papel en Dalecarlians y por su interpretación del papel de Saga Norén en la conocida serie de suspense sueco-danesa El puente.

La serie Lujuria es una de las apuestas de HBO Max para este mes de febrero junto con las películas Kimi, Dune o Cry Macho y las series La chica de antes, la segunda temporada de Raised by Wolves o All American: Homecoming, entre otras.