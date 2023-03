‘Love & Death’, la miniserie de suspense que estrenará HBO Max el 27 de abril

Para los que disfrutaron con series como Big Little Lies o The Undoing, tenemos una buena noticia: HBO Max va a estrenar el jueves 27 de abril la miniserie dramática de suspense Love & Death protagonizada por los actores Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. Una intensa serie de solo 7 episodios en la que se cuenta la historia de una aventura extramatrimonial en un pequeño pueblo de Texas que termina con una tragedia.

La plataforma de streaming HBO Max acaba de colgar el tráiler oficial de esta miniserie y los tres primeros episodios se estrenarán el 27 de abril. Las siguientes semanas HBO Max emitirá un episodio semanal hasta el 25 de mayo.

Love & Death formó parte de la selección oficial del Festival SXSW de este año. La serie ha sido dirigida por Lesli Linka Glatter y el guion ha sido escrito por David E. Kelley que es el responsable de éxitos como Big Little Lies, The Undoing, El abogado y Ally McBeal. Esta ficción está inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y una colección de artículos de Texas Monthly (Love & Death in Silicon Prairie)

Un terrible crimen

La serie cuenta la historia de Candy, Pat Montgomery y Betty y Allan Gore que son dos parejas que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida tranquila en un pequeño pueblo de Texas. Todo cambia cuando Candy Mongomery y Allan Gore comienzan una aventura extramatrimonial que intentan mantener en secreto. El 13 de junio de 1980, cuando Allan estaba en un viaje de negocios, Betty fue encontrada muerta. Había sido apuñalada 41 veces con un hacha. La aventura de Candy y Allan termina de una forma trágica.

¿Quién ha matado a Betty? Todos se preguntan cómo ha podido tener lugar un crimen tan terrible en esta pequeña y tranquila localidad de Texas. Pronto la relación entre Candy y Allan saldrá a la luz y todos sospecharán de la pareja de amantes.

El reparto de Love & Death

Los protagonistas de esta miniserie de suspense son la actriz Elizabeth Olsen que interpreta el papel de Candy y el actor Jesse Plemons (El poder del perro) que da vida a Allan Gore. También en el reparto están los actores Lily Rabe (American Horror Story) que interpreta a Betty, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

Esta serie es una de las apuestas de HBO Max para esta primavera junto con las series Valkirias, Pollos sin cabeza y la cuarta y última temporada de Succession.