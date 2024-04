Keanu Reeves se pondrá a las órdenes del cineasta Ruben Östlund

Acción, videojuegos, doblaje…¿Hay algo que no sepa hacer Keanu Reeves? El actor lleva ya varios años de vuelta al primer nivel de la escena cinematográfica, gracias en gran parte a su personaje de la franquicia John Wick. Pero el canadiense es mucho más que una figura de acción, por más que sus detractores digan que actúa siempre igual. La pasada semana conocimos que será la voz de Shadow en Sonic 3 y por si este 2024 no iba a ser lo suficientemente movido para él, los medios norteamericanos informan de su presencia en la última película del director sueco, Ruben Östlund.

La mezcla es un tanto extraña, por un lado por el tipo de historias en las que suele estar implicados. Por otro, porque a nivel mediático la concepción de ambos no puede ser más diferente. Mientras que Östlund es un realizador (casi siempre) polémico en sus declaraciones, el actor de Matrix es de las figuras de la industria más queridas por los fans. Un cariño comprensible, si tenemos en cuenta todas las anécdotas conocidas sobre su trabajo en el set y en su vida privada. En su extensa filmografía, ya ha trabajado con algunos de los mejores cineastas del cine contemporáneo, como las hermanas Wachowski, Gus Van Sant, Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola o Kathryn Bigelow. A esta lista hay que añadir ahora el nombre de uno de los directores más reconocibles en el panorama autoral europeo, ganador de la Palma de Oro de Cannes en dos ocasiones.

La historia de un «vuelo eterno»

Según se han hecho eco al otro lado del charco, la cinta de Östlund se titulará The Entertainment System is Down (traducido literalmente como El sistema de entretenimiento se ha caído). Una propuesta que el galardonado autor escribió recientemente y que por tanto, ya habría comenzado su proceso de casting. Como su nombre, el argumento del filme no deja mucho a la imaginación, pues versará sobre un vuelo de larga duración que sufre un percance en el sistema de entretenimiento. Es decir que el servicio interno del avión con el que los pasajeros ven películas, series y escuchan música quedará obsoleto. No es precisamente lo que más debería preocuparle a alguien sobre un viaje así, pero esto enfurecerá a los pasajeros causando un auténtico caos en el trayecto.

Es decir, Östlund nos va a volver a poner un espejo delante como sociedad, como ya hizo con El triángulo de la tristeza. En declaraciones anteriores, el nominado al Oscar ya dijo que este largometraje sería «un estudio de cómo interactúan los seres humanos en un pequeño laboratorio que sería un avión». Una nueva sátira que reflejará como en nuestros tiempos nos es imposible no estar constantemente recibiendo estímulos relacionados con el entretenimiento. El director también aseguró que tenía la seguridad de que cuando The Entertainment System is Down se proyectase en Cannes, iban a darse abandonos masivos en las salas.

La primera en dar la noticia ha sido Variety, quien por otra parte, no informó ni de una fecha de estreno, ni de cuándo comenzaría el rodaje. Aunque presumiblemente lo más probable es que podamos verla a lo largo del 2025. Östlund no tiene agenciado ningún proyecto tras su participación en el documental Chambre 999, pero tener a Reeves en el reparto de seguro que le abrirá las puertas al mercado internacional. No es tampoco la primera vez que el director cuenta con un nombre reconocible en su elenco principal. Precisamente en El triángulo de la tristeza contó con Woody Harrelson y en The Square, contó con la participación de Elisabeth Moss y Dominic West.

Los próximos proyectos de Keanu Reeves

Además de asumir la voz del antihéroe Shadow en la franquicia de Sega (Paramount Pictures todavía no lo ha confirmado), la agenda fílmica de Keanu Reeves no está exenta de proyectos. Por un lado, volverá a su papel de John Wick para aparecer de forma esporádica en Ballerina. Este es el spin-off de la saga creada por Chad Stahelski que estará protagonizado por Ana de Armas y cronológicamente, situado entre John Wick 3 y John Wick: Capítulo 4. Debía haber llegado a las salas en 2024, pero la huelga de guionistas y actores retrasaron su estreno hasta 2025.

Lo que si tendremos presumiblemente este año será Constantine 2. Dos décadas después, Reeves recuperará su papel del detective de lo paranormal, John Constantine, en un casting que también ha anunciado el regreso de Peter Stormare.