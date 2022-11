‘Fuego cruzado’, la miniserie de suspense que estrena La 1

Las series de suspense están de moda y las televisiones y las plataformas de streaming no paran de estrenar series del género. El 30 de noviembre se estrena Fuego cruzado (Crossfire) a las 22.15 horas en La 1. Un emocionante thriller de la BBC coproducido por RTVE que después estará disponible de RTVE Play.

Fuego cruzado es una miniserie de 3 episodios protagonizada por tres familias británicas que pasan unos días juntas en un lujoso hotel de las islas Canarias. Lo que en principio era un viaje de placer se convierte en toda una tragedia que cambiará su vida para siempre.

La serie Fuego cruzado ha sido dirigida por Tesssa Hoffe, producida por Alex Mercer y creada y escrita por la escritora británica Louise Doughty. Una intensa y original serie que se ha rodado en un lujoso resort de Tenerife.

La vida de unas familias en peligro

La protagonista de Fuego cruzado es Jo, a la que da vida la actriz Keeley Hawes. Una mujer que está disfrutando en un hotel de las islas Canarias de unos días de descanso con su familia. Pero todo cambia cuando escucha mientras está tomando el sol en el balcón de su habitación, disparos en la piscina donde su marido, sus hijos y sus amigos están disfrutando de un baño.

Lo que ha ocurrido es que varios hombres armados han entrado de repente en el hotel y han pillado a los turistas y los trabajadores desprevenidos. Jo intentará salvar a su familia de esos peligrosos hombres armados con la ayuda del jefe de seguridad del hotel.

El reparto de Fuego cruzado

El papel de la protagonista de esta serie es interpretado por la actriz inglesa Keeley Hawes a la que conocemos por sus papeles en The Missing, Bodyguard. The Durrels o It’s a Sin. El actor Lee Ingleby, conocido por su papel en la saga Harry Potter como Stan Shunpike y en Inspector George Gently, interpreta a Jason Cross su marido en esta serie.

En el reparto de esta serie participan actores españoles con Hugo Silva (El Ministerio del Tiempo) que interpreta el papel de Mateo Rodrigues el conserje y gerente de seguridad del hotel, Alba Brunet (Acacias 38) a Bea una empleada del hotel que está casada con Mateo, Guillermo Campra (Águila Roja, Élite) a Iker, Pol Sanuy a Flavio y Pol Toro a Gerardo.

También Fuego cruzado cuenta con actores de la escena internacional junto a nombres como Josette Simon (Riviera), Anneika Rose (Line of Duty), Daniel Ryan (The Bay), Vikash Bhai (The Stranger), Shalisha James-Davis (Alex Rider) y Ariyon Bakare (La materia oscura).