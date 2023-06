Frances McDormand cumple años: sus 5 mejores películas según Filmaffnity

Ganadora de 3 Premios Oscar, pocas actrices pueden presumir de tener ese número de estatuillas en su vitrina particular. De hecho, tan sólo Meryl Streep e Ingrid Bergman tienen 3 consideraciones de la Academia, uno por debajo de la de Katharine Hepburn, la máxima reina de los premios todavía a día de hoy. Sin embargo, a diferencia de sus competidoras, Frances McDormand no ha necesitado de muchas nominaciones para llegar hasta aquí. Con motivo de su 66 cumpleaños, repasamos las mejores películas de su filmografía según su puntuación en Filmaffinity:

‘Fargo’ (7’8)

A pesar de que ya la vimos despuntar en Sangre fácil, fue en realidad en Fargo donde la figura de McDormand se erigió como una de las mejores intérpretes de su generación. Con los Coen, McDormand mantuvo trío creativo en el que historias como este drama criminal alcanzaron el éxito a finales de los 90.

‘Tres anuncios en las afueras’ (7,6)

Contar con ella es en muchas ocasiones, apostar por ser la película ganadoras de los Oscar. Algo que ya pudimos ver recientemente con Nomadland. En Tres anuncios a las afueras se cuenta la histora de Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada. Ante la incompetencia de la policía, decide librar una guerra contra el cuerpo y su pequeño pueblo. Su primer paso es contratar unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía William Willoughby (Woody Harrelson).

‘Barton Fink’ (7,4)

Con un papel bastante más secundario, en Barton Fink la historia se centa en un guionista que se muda a Hollywood para escribir un guion sobre el luchador Wallace Berry. Al instalarse en el Hotel Earle, Fink sufre un bloqueo mental que le lleva a pasar una serie de circunstancias adversas que podrían hacerle perder la razón.

‘Sangre Fácil’ (7,3)

El legendario debut de los hermanos Coen es una auténtica película de culto neo-noir que a día de hoy sigue siendo tremendamente impactante. Además de contener un guion sensacional, Sangre fácil ya demostró por 1984 que McDormand iba a ser una leyenda de la interpretación.

‘Moonrise Kingdom’ (7,2)

Parece que uno no pueda ser actor de Hollywood si no aparece en algún momento en un filme de Wes Anderson. La actriz de Illinois hizo lo propio en esta comedia romántica sobre unos jóvenes amantes que han huido de su pueblo natal para vivir su amor. Eso sí, si no los encuentran antes sus familiares y amigos.