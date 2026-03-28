Los fans de ‘El señor de los anillos’ no se lo creen pero es real: se confirma la nueva película basada en capítulos inéditos

Los amantes del universo entorno a la novela El Señor de los Anillos de Tolkien están de enhorabuena porque la productora Warner Bros. ha anunciado que Stephen Colbert y su hijo están desarrollando una nueva película que tiene el título provisional de Shadow of the Past. Warner ya anunció hace tiempo que la película The Hunt for Gollum se estrenará finalmente el 17 de diciembre de 2027 que contará con el actor Andy Serkis, que se pondrá de nuevo en la piel del siniestro Gollum y ahora sorprende a sus seguidores con este nuevo proyecto que contará con Peter Jackson y parte del equipo original de la trilogía. La trama de esta nueva película Shadow of the Past se situará tras los acontecimientos que van a tener lugar tras The Hunt for Gollum y s seguirá a Sam, Merry y Pippin catorce años después de la marcha de Frodo.

Además, ya se ha adelantado que esta nueva película sobre el universo de El Señor de los Anillos se sumergirá en episodios inéditos del libro de Tolkien. En concreto se trata en los primeros capítulos de la novela que nunca llegaron a ser adaptados en la película El señor de los anillos: La comunidad del anillo de Jackson. Concretamente desde Three is Company hasta Fog on the Barrow-downs. los que tienen lugar entre la salida de los protagonistas de Hobbiton y su llegada a Bree. Shadow of the Past está claro que se va a convertir en una ficción indispensable para los seguidores de la saga de J.R.R. Tolkien.

El desarrollo de esta nueva película ha sido realizado por Stephen Colbert junto a su hijo y a la guionista Philippa Boyens y estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis. Una nueva producción que ha contado con la colaboración directa con Peter Jackson con el que Colbert contactó hace dos años y con Fran Walsh y Philippa Boyens, que forman el trío responsable de las anteriores adaptaciones cinematográficas de la obra de Tolkien.

¿Qué va a ocurrir en la película Shadow of the Past?

Según lo que ha trascendido por ahora en la presentación y en la sinopsis que se ha avanzado y podéis ver en este artículo, esta película contará la historia de Sam, Merry y Pippin catorce años después de la marcha de Frodo cuando están comenzando su aventura en la Comarca. Un momento clave en el que Eleanor, la hija de Sam, descubre un secreto que podría haber cambiado el rumbo de la Guerra del Anillo. Por lo tanto, esta nueva cinta se centrará en la recuperación de los pasajes centrados en los hobbits y sus aventuras por los páramos.

En el vídeo de la presentación de la nueva película Stephen Colbert ha insistido que quiere lograr una adaptación que respete tanto el espíritu de la novela de Tolkien y la narrativa visual de las cintas de Jackson. «¿Podríamos hacer algo completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, completamente fiel a las películas que ya habíais realizado?», se ha preguntado Colbert.

El reparto de esta nueva película

Hay que tener en cuenta que los espectadores tienen en la cabeza las 6 películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit y es muy importante respetar la imagen visual de las cintas. Por ahora solo ha trascendido que en el reparto estarán los actores Kate Winslet, aunque todavía no se sabe qué papel interpretará, Ian McKellen como Gandalf, Andy Serkis como Gollum y Elijah Wood a Froddo.

En 2024 se estrenó La guerra de los Rohirrim y la próxima será La caza de Gollum (The Hunt for Gollum) que se estrenará el 17 de diciembre de 2027. Una producción que ha contado con Peter Jacksoy Philippa Boyenn, la dirección de Andy Serkis y como guionistas con Philippa Boyens, Phoebe Grittins y Arty Papageorgiou.

Esta nueva película del universo de El Señor de los Anillos cuenta la historia anterior a los eventos de La Comunidad del Anillo y se centra en la figura de Gollum, quien es perseguida por un joven Aragorn mientras intenta encontrar el «tesoro» que le fue arrebatado. El actor Andy Serkis se pondrá de nuevo en la piel del siniestro Gollum, ese Hobbit corrompido por el poder del Anillo único. Los actores Elijah Wood dará vida al hobbit Frodo Bolsón e Ian McKellen como Gandalf. También hay rumores de que el actor británico Leo Woodall dará vida a Aragorn.

Tras este estreno, los seguidores de la saga tendrán que esperar a que llegue a las salas de cine, posiblemente en 2030, la nueva película Shadow of the Past Estaremos muy atentos a las noticias sobre las adaptaciones de la saga de El Señor de los Anillos.