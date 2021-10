Aunque voces de peso en la zona más autoral del cine de Hollywood hayan reiterado, en varias ocasiones, lo repetitivas que son en su lenguaje las cintas de superhéroes, recientemente las primeras críticas de las últimas películas de Marvel señalan lo contrario. Viuda negra no supuso ninguna revolución, pero sí que contuvo ciertas particularidades que la situaban cercana al cine de acción de otras franquicias como Misión Imposible o James Bond. Por otro lado, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos marcó una serie de coreografías que en cierta medida, intentaban homenajear a la filmografía oriental. De esta última se ha dicho que era la primera entrega del Universo cinematográfico de Marvel con personalidad propia, algo un poco parecido a lo que se está señalando ahora en Eternos.

La decisión de situar a la última ganadora del Oscar (aunque la elección fue anterior a la estatuilla), Chloé Zhao al frente de una película de superhéroes es cuanto menos, arriesgada. Sin embargo, demuestra el interés que el equipo de Kevin Feige tiene puesto en desmitificar y eliminar todas esas descalificaciones peyorativas que hay sobre el género. Si bien hay primeras reseñas brillantes como la de Screen Rant, que califica de “épica” y “emocionante” a Eternos, hay otras que se sienten decepcionadas, siendo este el caso de medios como la BBC y el de The Telegraph.

Al final, todo parte de la situación, en la que prácticamente todas las reseñas la ven como una historia que no puede compararse a nada que haya llevado la Casa de las Ideas al cine anteriormente. Característica que no es buena por ende, pero que tampoco debería ser un hándicap, sino más bien una explicación lógica a la polaridad generada por parte de la prensa especializada que ha desencadenado en el 73% de Rotten Tomatoes. La página que calcula la media de todas las críticas publicadas. Esos extremos en las opiniones se pueden ver ejemplificados en las críticas de The Hollywood Reporter y The Guardian:

The Reporter Hollywood remarca la originalidad desde el inicio de la historia: “Desde la primera imagen de Sersi emergiendo de una estación de metro de Londres (…) la conmoción y el peso contemplativo de la visión de Zhao al menos la sitúa entre las entradas más interesantes y originales de la historia de siempre. Canon en expansión”.

Al contrario, desde The Guardian no está nada convencidos con esta dirección para la línea de Marvel: “No es exactamente aburrido, siempre hay algo nuevo que contemplar, pero tampoco es particularmente emocionante, y carece del ingenio alegre de las mejores películas de Marvel”. Eternos se estrenará en cines el 5 de noviembre.