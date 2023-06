Este es el tipo de violencia que Quentin Tarantino no acepta en el cine

Quentin Tarantino es uno de esos cineastas a los que siempre les ha perseguido la etiqueta de director violento. Desde que estrenó Reservoir Dogs en 1992 sus filmes siempre se han caracterizado por el exceso de sangre y la violencia explícita, normalmente acompañada de humor. Quizás tan sólo en Jackie Brown observó la violencia desde el fuera de campo, sin mostrarla de forma directa. Pero ahora, en una de las presentaciones de su libro Meditaciones de cine, ha explicado cuál es el tipo de violencia que no puede soportar.

“Tengo un gran problema con matar animales en las películas”, señalaba el dos veces ganador del Oscar. Pues sí, el director de Kill Bill no parece tener ningún reparo en rebanar cabezas, brazos y piernas de las personajes pero ahora bien, ni pienses que puede matar a cualquier animal en sus historias: “Es una línea que no puedo cruzar. Con los insectos también. Al menos que pague para ver un documental bizarro, no pago para ver muertes reales. Parte de la forma en que funciona todo esto es que es pura fantasía. Nunca mataría a un animal”.

El realizador siguió con su alegato en contra el maltrato animal, asegurando que no quiere pagar por ver una muerte real en una ficción. En cambio, explicó que en casos como Malditos Bastardos, la muerte siempre ha sido un recurso porque es “su historia”. Y de esta forma es capaz de acribillar a Hitler en un cine en llamas y salvarle la vida a Sharon Tate en Érase una vez en Hollywood.

Tarantino estrenará en 2024 The Movie Critic, la última película como director de su carrera. Como ya sabemos, no girará en torno a la figura de Pauline Kael, sino a un crítico desconocido que escribía reseñas en una revista porno de los 70. Una información confirmada por el propio realizador en la charla que ofreció en el pasado Festival de Cine de Cannes. Y es que los 70 es precisamente para él, la época dorada del cine y en la que ha basado su último libro. Por lo menos, sabemos que retirarse de la silla de director no implica una salida del séptimo arte a grandes rasgos. Parece poco probable que el bueno de Quentin vaya a dejar de impregnarnos con sus magníficos guiones. Sus fans todavía piden a gritos esa Kill Bill Vol. 3 con Zendaya y Maya Hawke como protagonistas.