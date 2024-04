Día del Libro: estas son algunas de las adaptaciones más esperadas que llegarán al cine próximamente

El Día del libro es una fecha que los apasionados de la lectura tienen marcada a fuego en su calendario. Cualquier excusa es buena para sorprender con un libro a algún amigo o familiar, aunque el autoregalo suele ser una opción igualmente satisfactoria. El séptimo arte se ha nutrido desde su nacimiento, de grandes autores como Julio Verne y en la actualidad, continua siendo una fuente inagotable de historias que año tras año, se hacen un hueco entre los estrenos. Independientemente de que estas, puedan ser una propuesta comercial o una obra de autor, la mayor parte de los grandes cineastas han partido o se han inspirado de libros para cosechar sus principales éxitos. Por eso, si eres un gran cinéfilo y un ávido lector, traemos algunos libros geniales que dentro de poco, tendrá su adaptación a la gran pantalla:

Día del libro: Las películas que vienen

‘La casa’ (Paco Roca)

La genial novela gráfica de Paco Roca ha sido adaptada por el director Alex Montoya, con el protagonismo de uno de los actores españoles de moda, David Verdaguer. La casa narra la historia de tres hermanos, quienes tras la muerte de su padre se reúnen en la casa familiar, donde pasaron los veranos de su infancia. Toca decidir qué hacen con la vivienda. Una situación sentimentalmente complicada.

Roca ganó el Premio Eisner en 2020 por La casa, pero esta no es la primera vez que su obra da el salto al celuloide. La cinta de animación Arrugas se llevó el Goya en su categoría y consiguió el galardón en el el apartado de mejor guion adaptado. Por otro lado, su cómic La fortuna se transformó en una miniserie de televisión dirigida por Alejandro Amenábar. La casa es otra prueba de su talento y un material sensible perfecto para los amantes del género. Una opción diferente y original para leer en el Día del libro. El reparto se completa con Óscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillos y Lorena López.

Fecha de estreno: 1 de mayo.

‘Proyecto Hail Mary’ (Andy Weir)

A los amantes de la ciencia ficción les sonará el nombre de Andy Weir. El escritor norteamericano es el autor El marciano, la novela que en 2015 filmó Ridley Scott y que en España titulamos Marte. Fue el debut literario de Weir, quien ahora adapta al guion junto a Drew Goddard en su último escrito, Proyecto Hail Mary. Un blockbuster producido y protagonizado por Ryan Gosling, bajo la dirección de Phil Lord y Christopher Miller (La LEGO película).

La trama narra la supervivencia de Rylen Grace, un astronauta inmerso en una misión desesperada de la que depende el futuro de la humanidad y de la tierra. La principal barrera es que ni siquiera él sabe en qué esta metido, pues no recuerda ni su nombre.

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2026.

‘Los días del abandono’ (Elena Ferrante)

Isabel Coixet adapta la novela homónima de la escritora italiana Elena Ferrante, poniendo como protagonista a Penélope Cruz. La obra de Ferrante ya se ha visto en más de una ocasión en el formato audiovisual, como fueron los casos de La amiga estupenda o La hija oscura. De hecho, Los días del abandono, ya tuvo su propia versión italiana en la gran pantalla de la mano del director Roberto Faenza.

Cuenta la vida de una mujer abandonada por su marido, teniendo esta dos hijos pequeños a su cargo. Atrapada entre las cuatro paredes de su apartamento, se ve obligada a enfrentarse a sus fantasmas y a la posible pérdida de su identidad.

Fecha de estreno: 2025 (por determinar)

‘Presunto inocente’ (Scott Turow)

Apple TV + llevará a cabo una miniserie sobre la reconocida novela que Scott Turow publicó a finales de los 80. Para ello, no ha escatimado en gastos, contando con el protagonismo de actores tan reconocidos como Jake Gykenhaal, Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel y Peter Sarsgaard. El showrunner responsable de la ficción es ni mas ni menos que David E. Kelley, creador de Big Little Lies y The Undoing.

Durante 8 capítulos, se contará el drama criminal de un asesinato horrible que trastoca a la Fiscalía de Chicago cuando esta, comienza a sospechar que uno de los suyos es el principal sospechoso del crimen. Este presunto inocente deberá luchar por mantener unida a su familia. El director Alan J. Pakula ya llevó representó esta historia en 1990, en el filme homónimo protagonizado por Harrison Ford.

Fecha de estreno: 14 de junio de 2024

‘Cónclave’ (Robert Harris)

Edward Berger (Sin novedad en el frente) dirige la celebrada novela de Robert Harris. Cónclave retrata la historia del cardenal Lomeli, supervisor de un grupo de cardenales, mientras estos deben seleccionar al nuevo líder de la Iglesia. Al mismo tiempo, intentará descubrir un oscuro secreto del difunto Pontífice. Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini comandan el reparto.

Fecha de estreno: 31 de octubre de 2024.

‘El cautivo’

No adapta ninguna novela en particular, pero no podíamos pasar el Día del libro sin recordar al autor más grande que ha dado la literatura española. Alejandro Amenábar se encuentra preparando un biopic sobre Miguel de Cervantes, donde se retratará al escritor cuando este tenía 28 años y fue capturado por un grupo de piratas berberiscos.

Fecha de estreno: 2025 (por determinar).