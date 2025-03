David Cantero se pronuncia sobre su «dura separación» de Mediaset: «No me he jubilado»

El pasado jueves día 6 de marzo se anunció, de manera inesperada, que David Cantero y Mediaset España habían cerrado las condiciones para dar por finalizada la etapa profesional del periodista en la compañía después de casi 15 años al frente de de Informativos Telecinco 15:00h, y más recientemente, de la edición de fin de semana.. Cantero ha roto su silencio sobre este revés profesional a través de sus redes sociales y ha explicado, entre otras cosas, que: «La vida es una sucesión de cambios, más o menos inesperados y trascendentales, y este lo es. Digamos que ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada… dura, porque es dura, pero amable. No me he jubilado, no lo tengo en mente de momento, no está en mis planes, como he leído por ahí, sencillamente he entrado en otra nueva etapa, una nueva fase de mi vida».

El comunicado de Mediaset

Tras casi 15 años al frente de Informativos Telecinco 15:00h, y más recientemente, de la edición de fin de semana, David Cantero y Mediaset España cerraron las condiciones para dar por finalizada la etapa profesional del periodista en la compañía después de casi 15 años de fructífera y brillante trayectoria, tal y como anunció la compañía el jueves 6 de marzo.

En su comunicado, Mediaset España destacó que durante estos últimos 15 años, Cantero había sido una figura clave en Informativos Telecinco, aportando rigor, cercanía y el inconfundible estilo que le ha convertido en uno de los comunicadores más valorados de nuestro país. «Su contribución ha sido esencial en la evolución de los servicios informativos de la cadena».

Mediaset España terminaba la nota de prensa expresando «su más sincero agradecimiento a David Cantero por su dedicación y compromiso a lo largo de estos años y desearle todo lo mejor en el nuevo tiempo que ahora emprende».

Cantero se pronuncia

En un mensaje en sus redes sociales, David Cantero ha querido dirigirse a sus seguidores un día después de saberse la noticia. «La vida es una sucesión de cambios, más o menos inesperados y trascendentales, y este lo es. Como ya sabéis, acabo de empezar una nueva etapa. Ayer salió la noticia y desde ese momento he recibido centenares de mensajes y llamadas de tanta gente que no he podido apenas atender tanto cariño como es debido», continúa. «Algo he debido hacer bien. Sabéis que soy muy discreto, me he ido sin hacer ruido, casi en silencio… Ayer fue un día muy intenso pero os agradezco cada muestra de aprecio y de interés, las que llegan desde dentro también».

«Me voy tranquilo»

Cantero ha continuado alegando que: «Me voy de Mediaset tranquilo, han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás buenos recuerdos, buenos momentos y amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos. Era una rutina cotidiana muy querida. He aprendido muchísimo en la cadena que acaba de cumplir 35 años y me alegra formar parte de su historia de alguna manera. Me he ido pero ahí está mi legado».

«Ha sido una separación dura»

El periodista ha querido ser sincero sobre cómo ha sido su marcha y cuál va a ser su futuro profesional: «Digamos que ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada… dura, porque es dura, pero amable»» reconoce.

«No me he jubilado, no lo tengo en mente de momento, no está en mis planes, como he leído por ahí, sencillamente he entrado en otra nueva etapa, una nueva fase de mi vida. Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales, personales también. La tele no para de cambiar y a veces hay que tomar este tipo de decisiones, que son difíciles, pero se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes», ha continuado.

Recuerdo para María Casado e Isabel Jiménez

Cantero ha querido acordarse de todos sus compañeros: «Me voy dejando atrás muchísimo cariño, muchísimo respeto, infinidad de experiencias, ha sido emocionante. “Dejo atrás un buen pedazo de mi vida, dejo un poco viuda a mi queridísima María Casado, a la que seguiréis teniendo cada fin de semana allí con su extraordinaria simpatía, su ternura y su absoluta profesionalidad»» apunta sobre su compañera de plató, con quien se reencontró hace unos meses tras comenzar juntos en TVE, hace dos décadas. «La voy a echar muchísimo de menos, más aún después de este reencuentro y de ese proyecto tan peculiar que pusimos en marcha junto al editor y que tan buena acogida estaba teniendo».

«El equipo del finde ha sido maravilloso conmigo, no puedo decir más. Y, cómo no, echaré muchísimo de menos a mi buena amiga Isabel Jiménez, con la que he compartido mano a mano la mayor parte de esta fantástica aventura, casi 13 años. Isa y yo vamos a seguir unidos después de este tiempo impecable e inolvidable, como tanta gente que dejo atrás, que de alguna manera vamos a seguir unidos».

«Me queda mucha mecha»

«Me voy convencido de haberlo hecho lo mejor posible, de haber dado todo, hasta en los peores momentos, que ha habido alguno muy muy malo. Los más difíciles y duros personales, me refiero, cuando lo tienes que dar todo delante de una cámara sí o sí. Mis mejores deseos a todas las compañeras y compañeros que dejo atrás en informativos y en programas, a la dirección Informativos y a la dirección de Mediaset España, que me han tratado con mucho respeto y con mucho afecto. En definitiva, mis mejores deseos a esa gran familia que es Mediaset, que ha sido mi familia y a esa cadena de televisión que va a formar parte siempre de mi vida», ha continuado diciendo el presentador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Cantero (@david_cantero_informativos)

«Y a mí seguro que me queda mecha, nunca se sabe, nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto profesional», expresa sobre su futuro. «Me voy orgulloso, sereno, agradecido, en paz. Ahora me toca vivir nuevos retos, nuevos días y me llevo conmigo eso, mucho afecto y respeto de tanta gente fantástica en la tele pero también de esos cientos de miles de espectadores que están al otro lado de la pantalla, que no se ven pero se sienten. Estoy leyendo mensajes realmente muy emotivos, son muchos años de compartir informativo. Y me voy, como no, arropado por mi pequeña familia, que son lo más importante del mundo. Mi mujer y mis hijos, a los que estoy infinitamente agradecido porque siempre asumen mis decisiones apoyándome a mi lado2.

Y para finalizar, Cantero ha advertido que: «Tengo mucho que dar todavía, mucho que contar, mucho que escribir… mucho que crear y mucho que disfrutar. Y espero que de alguna manera sigáis acompañándome, imagino que habrá algunas sorpresas. Siempre he sido un superviviente y lo voy a seguir siendo».

Los años de David Cantero en Mediaset

Tras 28 años trabajando en RTVE al frente de El Telediario o programas como Informe Semanal, Cantero arrancó como presentador de la edición de sobremesa de Informativos Telecinco de lunes a viernes, a partir del lunes 13 de septiembre de 2010. Primero lo hizo junto a Marta Fernández hasta el 3 de diciembre de 2010, después en solitario​ y desde el 18 de julio de 2011 con Isabel Jiménez​, estando acompañados seguidamente por Sara Carbonero(2010-2015), Pablo Pinto (2015-2017), José Antonio Luque (2017-2023), J. J. Santos (2023) y Manu Carreño (2023-2024) en los deportes.

El 29 de diciembre de 2023​ se despidió de la edición de sobremesa de Informativos Telecinco para pasar a conducir desde el 20 de enero de 2024 las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco con José Ribagorda y Leticia Iglesias. Desde el 21 de septiembre de 2024 ha estado copresentando las ediciones de fin de semana junto con María Casado, produciéndose el reencuentro de ambos 14 años después de haber estado juntos el Telediario Fin de semana de TVE.