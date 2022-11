Cambio de jefe en la Casa del Ratón: Bob Chapek deja de ser el CEO de Disney

Hace algunas semanas, la industria del entretenimiento sufrió grandes cambios estructurales en Warner, debido a su fusión con Discovery. Con ello, entre varios cambios, Walter Hamada dejaba la dirección del contenido de cine y series de DC para dejar que se inicie una nueva etapa superheroica con el director James Gunn y el productor Peter Safran al frente del contenido de Detective Cómics. Quizás un cambio bastante significativo a nivel estratégico sobre la IP más valiosa del estudio, pero sin duda no tan relevante a nivel jerárquico como lo que acaba de acontecer hace escasas horas en Disney: Bob Chapek deja de ser el CEO de la compañía.

La Casa del Ratón anunció la noticia a través de un comunicado: “Agradecemos a Bob Chapek por su servicio durante su larga carrera, incluida la conducción de la compañía a través de los desafíos sin precedentes de la pandemia”. El mensaje estaba escrito por la presidenta de la junta Susan Arnold. En esta vía de comunicación, la compañía no sólo anunciaba la salida de Chapek, sino que daba la bienvenida al que será el nuevo líder de contenidos, Bob Iger. La junta ha concluido que a medida que Disney se embarca en un periodo de transformación de la industria más complejo, Iger se encuentra en “una posición única” para liderar a la compañía a través de este periodo crucial.

Iger no es un nombre ajeno al desarrollo de la marca del mundo del entretenimiento. Ya ocupó el puesto en Disney de 2005 a 2020, donde supervisó personalmente el periodo de crecimiento masivo que incluyó las adquisiciones de Pixar, Marvel y Lucasfilm. Iger intentó retirarse en varios puntos, pero siguió extendiendo su contrato cuando no pudo encontrar a un sucesor digno. Disney finalmente eligió a Chapek, pero la relación profesional entre ambos líderes no funcionaba nada bien, informándose con frecuencia que no se ponían de acuerdo sobre nada, casi nunca. El nuevo líder también quiso lanzar un mensaje con su regreso a Disney, hablando sobre el futuro de la empresa:

“Soy extremadamente optimista sobre el futuro de eta gran empresa y me emociona que la Junta me pida que regrese como su CEO. Disney y sus incomparables marcas y franquicias ocupan un lugar especial en los corazones de tantas personas en todo el mundo, especialmente en el corazón de nuestros empleados (…) Me siento profundamente honrado de que me pidan volver a liderar este extraordinario equipo, con una misión clara centrada en la excelencia creativa para inspirar a las generaciones a través de una narración audaz e inigualable”.