Una brutalidad: así es la serie de Amazon que te mantendrá en tensión todo el fin de semana

Amazon Prime Video consiguió hace un par de semanas lo que llevaba proponiéndose desde que entró en el mercado Español: arrebatar el liderazgo en el streaming a Netflix. La compañía de “la gran N roja” no ha acertado demasiado con sus nuevas estrategias para mejorar sus números y, lejos de seguir potenciando su imagen de marca, la adhesión de publicidad a su plan low-cost y la restrictiva configuración de las multicuentas han dinamitado la opinión popular sobrela plataforma, convirtiendo a Prime Video en la gran favorita por dos principales razones. La primera, su gran catalogo dentro del precio, con la posibilidad de alquilar las últimas novedades cinéfilas y la segunda porque su plan económico va dentro de las entregas gratuitas y con un día de plazo de gran parte de los productos de su web. Aparte de todo eso, estrenan ficciones como la nueva serie de Amazon: El consultor. Protagonizada por el doble ganador del Oscar Christoph Waltz.

La sinopsis de El consultor es la siguiente: “Cuando contratan a Regus Patoff (Waltz) como consultor para mejorar los resultados de la empresa de apps de videojuegos CompWare, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión…incluyendo sus vidas”.

La idea de la serie parta de la novela homónima de Bentley Little que ha sido adaptada al guion por Tony Basgallop. Guionista que, entre otras cosas, ha escrito para series como 24: Legacy, Berlin Station, o el éxito de M. Night Shyamalan para Apple TV+, Servant. Sus capítulos, lejos de estar comandados por un solo cineasta, han tenido detrás de las cámaras a toda una serie de realizadores con gran experiencia en el campo. Charlotte Brändström (El señor de los anillos: los anillos de poder, El visitante), Daniel Attias (The Boys), Brittany O’Grady (The White Lotus), Matt Shakman (WandaVision), Alexis Ostrander (Servant) y Karyn Kusama (El hombre en el castillo, Billions, Yellowjackets) son los principales autores que han dirigido estos 8 capítulos de apenas 35 minutos cada uno. Una duración perfecta para un maratón de fin de semana.

Además del indudable talento de Waltz, el reparto de esta nueva serie de Amazon se completa con Nat Wolff, Brittany O’Grady, Aime Carrero, Sloane Avery, Erin Ruth Walker, Tatiana Zappardino, Sydney Mae Diaz y Ed Amatrudo. Está disponible en la plataforma desde el pasado 24 de febrero y es una serie en exclusiva de la empresa fundada por Jeff Bezos.