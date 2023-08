Bradley Cooper quería «desesperadamente» que ‘Maestro’ se estrenase en el Festival de Venecia

El Festival de Cine de Venecia da comienzo el próximo 30 de agosto, proyectando por primera vez alguna de las mejores películas que quedan por exhibirse en este 2023. Un certamen que clausurará el día 9 de septiembre y que seguramente tenga menos glamour que de costumbre. La huelga de los actores en Hollywood no permite la promoción de nuevos títulos, por lo que las producciones norteamericanas podrían no tener representantes en la alfombra roja. De hecho, por ejemplo Rivales de Luca Guadagnino, canceló su participación en la Mostra debido a la más que probable ausencia de Zendaya. Pero a pesar de que estemos ante unos momentos muy complicados para la industria, Bradley Cooper quería sí o sí que su Maestro se proyectase en la ciudad de los canales a pesar de que no podrá estar presente para los periodistas.

Cooper no asistirá a la premiere de Maestro en solidaridad con las protestas del SAG-AFTRA actuales. Aparte de ser director, el nominado al Oscar produce, coescribe e interpreta el papel principal del biopic sobre el compositor. Sin embargo, los deseos del director de Ha nacido una estrella se han sabido gracias a las declaraciones recientes de Alberto Barbera, el director del Festival italiano:

“Hasta ahora, el único cineasta que definitivamente no estará en Venecia es Bradley Cooper, porque también es el actor principal. Me llamo y me dijo que quería desesperadamente que la película estuviera en Venecia, que era su sueño hecho realidad, pero que no quería oponerse a la huelga. Lo entiendo, por supuesto”, le contaba Barbera a The Guardian.

Cooper tiene el respaldo de la familia Bernstein

Maestro narra la vida del compositor Leonard Bernstein, responsable de entre otros trabajos, de crear las maravillosas canciones de West Side Story. Sin embargo, como siempre suele pasar hoy en día, no es posible hacer un biopic sin que por algún lado se vierta la polémica. En este caso, después de la salida del primer tráiler, fue la prótesis en la nariz de Cooper la que recibió varios comentarios en las redes sociales. Unos ataques que fueron contratacados con la defensa de los hijos de Bernstein, quienes han agradecido al actor y director haberles hecho participes del desarrollo del proyecto.

“Bradley Cooper nos incluyó a los tres en cada paso de su increíble viaje mientras hacía su película sobre nuestro padre (…) Nos rompe el corazón ver tergiversaciones o malentendidos de sus esfuerzos”, apuntaban en una declaración coescrita Jamie, Alexander y Nina Bernstein.

Maestro se estrenará en cines el próximo 22 de noviembre y llegará a Netflix el 20 de diciembre.