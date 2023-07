‘Bosé Renacido’, la serie documental original Movistar Plus+, se estrenará el 5 de septiembre

La vida del cantante Miguel Bosé sigue interesando a todos sus seguidores. Si el pasado mes de marzo se estrenó la serie Bosé en SkyShowtime, Movistar Plus+ acaba de anunciar que el 5 de septiembre llegará a la plataforma de streaming la serie documental Bosé Renacido.

Bosé renacido es una serie documental original Movistar Plus+ de cuatro episodios en colaboración con Shine Iberia. En ella el cantante Miguel Bosé habla de las etapas más importantes de su vida desde su infancia hasta que logró cumplir su sueño de ser padre.

“Como tras una buena conversación, larga, franca y amistosa, he dejado las cosas en claro con mi historia. No se puede pedir mayor bienestar. La vida que me ha tocado vivir, no solo es excepcional, es única y maravillosa. La que aún me queda, va a ser gloriosa. Así lo decreto. Así es. Así será”, ha explicado el propio cantante Miguel Bosé. El hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé desgrana los que considera los momentos más importantes de su vida.

Una vida única y maravillosa

En esta serie de solo 4 episodios Miguel Bosé habla de las etapas más importantes de su vida desde su infancia hasta su vida actual en México. El propio cantante cuenta como ha sido esa trayectoria de casi cinco décadas en activo en la que ha triunfado tanto en la música vendiendo más de 30 millones de discos en todo el mundo. Un hombre polifacético que también ha sido actor, presentador de televisión y director de teatro.

La historia que cuenta el cantante se personifica en las cuatro casas que han vertebrado su vida: la finca Villa Paz (Saelices, Cuenca), la casa familiar de Somosaguas (Madrid), la nueva casa de Somosaguas, que él construyó, y la residencia de México en la cual vive actualmente con sus hijos. Los espectadores tienen la oportunidad de conocer a Miguel Bosé a través de sus casas, su música, sus álbumes de fotos familiares y los testimonios de las personas que le han rodeado durante su vida.

Bosé Renacido es una nueva oportunidad para conocer la frenética vida de este cantante contada por él mismo, en primera persona. Miguel Bosé siempre ha luchado por proteger su intimidad a toda costa, pero en esta nueva serie documental, según la sinopsis de Movistar Plus+ “se muestra al completo, como nunca lo había hecho. Pone voz a los momentos más importantes, así como a los más difíciles, de una historia extraordinaria. En una vida alucinante llena de luces y sombras, Bosé siempre renace. Esta serie documental es el relato de una estrella que rompió todas las reglas y creó las suyas propias”.