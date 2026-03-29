Aún quedan meses para ver lo nuevo de Harry Potter: tráiler, fecha de estreno y todo lo que sabemos de la serie de HBO

Aunque todavía no se sabe cuándo será la fecha definitiva del estreno de la nueva serie de Harry Potter en HBO, los fans de las aventuras del famoso mago ven cada vez más cerca la posibilidad de verla y disfrutarla. Una nueva serie que es el proyecto más ambicioso de HBO para la próxima década y de la que ya sabemos que cada temporada adaptará una de las novelas de esta conocida saga de la escritora J.K. Rowling. Por lo tanto, está claro que tendremos serie de Harry Potter para rato y se espera que al tener más metraje disponible debido al formato los episodios se podrán incluir más situaciones de la novela que en las películas. Por ahora tenemos el primer teaser que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta por su cercanía visual con las películas y los comentarios son bastante positivos, excepto, hay que reconocer, que la polémica elección del actor Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape que no ha convencido a muchos seguidores.

En cuanto a la fecha de estreno, ya se ha confirmado que será en los tres primeros meses de 2027, aunque todavía no se sabe la definitiva. También ya se han visto en el teaser de la primera temporada que recrea la recrea la novela Harry Potter y La piedra filosofal las caras de los tres actores que van a dar vida al trío protagonista: Dominic McLaughlin interpretará el papel de Harry Potter, Arabella Stanton el de Hermione Granger y Alastair Stout el de Ron Weasley. Además se han podido ver en acción a varios miembros del reparto y la increíble ambientación de la serie.

Esta nueva serie cuenta con Francesca Gardiner como guionista principal y productora ejecutiva y Mark Mylod, conocidos por su trabajo en la producción de HBO Succession, como productor ejecutivo y director de varios episodios. Además, la escritora J.K. Rowling, también ha participado como productora ejecutiva para garantizar la fidelidad de la serie a sus novelas.

Lo que sabemos de la nueva serie de Harry Potter

Como ya he comentado el primer teaser de la serie ha dejado a sus seguidores con la boca abierta por la ambientación de los primeros capítulos de la novela Harry Potter y la piedra filosofal. No solo vemos el terrible ambiente en el que vivía el niño en casa de sus tíos que le hacían dormir en el pequeño cuarto de debajo de la escalera y le recordaban todos los días que era un chico normal, sino también el trato violento de sus compañeros en ese colegio normal.

Además, aparece el singular personaje de Hagrid que será la puerta que abrirá el futuro de Harry como mago tras su conversación en el metro y su encuentro con los que serán sus nuevos amigos en el colegio Hogwarts Ron Wesley y Hermione Granger.

El reparto de esta nueva serie

Si hay algo que está claro que quieren mantener los creadores de esta serie es el contenido de los libros de J.K. Rowling y la estética visual de las películas. La razón es que todos tenemos en mente las películas y sería muy complicado romper de pronto con todo ese universo para los fans.

Como ya hemos comentado el personaje de Harry Potter lo va a interpretar el actor Dominic McLaughlin y la verdad es que recuerda mucho física al actor Daniel Radcliffe. Sus amigos son interpretados Hermione Granger por la actriz Arabella Stanton, a la que vemos bastante diferente a Emma Watson, y Alastair Stout a Ron Weasley y en este caso también se ve cierta similitud con el actor Rupert Grint .

También ya se han podido ver en el teaser a otros actores caracterizados en sus papeles como a John Lithgow a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu a Severus Snape, lo que ha creado una cierta polémica, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Nick Frost a Rubeus Hagrid, Luke Thallon a Quirinus Quirrel, Paul Whitehouse a Argus Filch, Katherine Parkinson a Molly Weasley, Johnny Flynn a Lucius Malfoy y Lox Pratt a Draco Malfoy, entre otros. Todavía faltaría conocer qué actores han sido elegidos para personajes básicos como Voldemort.

La nueva serie de Harry Potter es una de las más esperadas para 2027 y, por ahora, parece que todo va sobre ruedas y eso que cuando se lanzó la idea del proyecto muchos pensaron que era todo un desatino. Aunque se baraja en la actualidad un presupuesto disparatado por episodio, 15 millones, este es más bajo de lo que se contempló en un principio pero se correspondería con la última temporada de la serie Juego de Tronos. Está claro que HBO va a echar toda la carne en el asador y estaremos muy atentos a las imágenes y los tráileres que irán saliendo a la luz próximamente.