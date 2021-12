Naomie Harris es una actriz que se ha dado a conocer en los últimos años gracias a su participación en grandes franquicias como Piratas del Caribe y en las últimas 3 películas del James Bond de Daniel Craig. No obstante, si hay una historia que le ha supuesto el respeto de la Academia esa es Moonlight, con su única nominación al Oscar. Pero ahora, la intérprete ha sido noticia por unas declaraciones a la revista Mail on Sunday´s You (a través de Insider) en las que ha asegurado que una gran estrella, deslizó su mano por la falda durante una audición.

Harris no quiso nombrar al actor en cuestión, pero sí que espetó la indiferencia que el acto causo entre los presentes: “Lo que fue tan impactante es que el director de casting estaba allí y el director (de la película) y, por supuesto, nadie dijo nada porque él era, es, una gran estrella”, apuntaba la actriz al medio. La Moneypenny de las últimas películas de la franquicia Bond matizó que este había sido su “único incidente #Metoo”, así que se sentía muy afortunada, dado lo generalizados que han estado estos casos en los últimos años. Recordemos que el movimiento surgió, a raíz de las acusaciones sexuales alrededor del productor Harvey Weinstein y se extrapoló a toda una serie de manifestaciones, donde varias actrices de la industria aseguraban haber padecido estas intolerables prácticas.

Naomie Harris también mencionó cómo había cambiado todo actualmente, recordando que hace poco estuvo en un proyecto en el que hubo un incidente relacionado con el #Metoo y no hubo ningún tipo de dudas… “el perpetrador fue retirado de inmediato”.

Actualmente, entre los proyectos más destacados de Harris se encuentra el drama de ciencia ficción de Apple Tv, El canto del cisne, en el que repite reparto con el dos veces ganador del Oscar, Marhershala Ali. En la entrevista, la actriz terminó mostrando su contento por la elección de dos actores negros para protagonizar esta historia, pudiendo haber elegido a actores de cualquier raza: “Ese es un excelente ejemplo de los cambios que se están produciendo”.