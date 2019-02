‘La Voz’: Antonio Orozco convence con la guitarra al aspirante Tare Cortés

El coach le quitó la guitarra al aspirante y cantó parte de "Pedacitos de ti"

Los coaches de ‘La Voz’ de Antena 3 completaron una noche llena de emociones en el programa. A falta de un par de programas para completar sus equipos, Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López, utilizan cualquier estrategia para llevarse las mejores voces a su equipo de 15 para seguir en el concurso.

En una de las actuaciones de la noche, Tare Cortés se presentó con su guitarra para dejar a todos los coaches entusiasmados con su voz rota estilo flamenca. Haciendo un homenaje a Pancho Céspedes, y su “Vida loca”, el catalán completo uno de los mejores momentos musicales de la gala, y se perfila como una de las voces a tener en cuenta en ‘La Voz’.

Por si fuera poco, Antonio Orozco no se lo pensó dos veces y fue a por su guitarra para comenzar a cantar un trozo de su tema “Pedacitos de ti”, una estrategia que sus compañeros de silla no vieron con buenos ojos, ya que pretendía cautivar al aspirante con esta estrategia. Y le salió bien, cantando juntos la canción, Tare Cortés, que no tenía muy claro con quién marcharse – Luis Fonsi y Paulina también optaban por el aspirante- decidió irse con el equipo de Orozco para regocijo del artista catalán.

Tate Cortés cumplió así su sueño de participar en el programa al igual que lo hicieron un nuevo trío que competirá por el equipo de Luis Fonsi, el Trío Gavana abrió la gala de anoche a tres voces y a capella.